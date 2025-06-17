Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китай закликав своїх громадян терміново покинути Ізраїль

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Китай закликав своїх громадян терміново покинути Ізраїль
Китай попереджає своїх громадян, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном лише загострюється
фото з відкритих джерел

Китайським громадянам рекомендують виїжджати через наземний перехід на кордоні з Йорданією

На тлі ескалації ізраїльсько-іранського конфлікту посольство Китаю в Ізраїлі закликало своїх громадян терміново залишити країну. У зверненні дипломатичної установи наголошується, що ситуація з безпекою стрімко погіршується, передає «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

«Ізраїльсько-іранський конфлікт продовжує загострюватися, пошкоджені цивільні об'єкти, кількість жертв серед мирного населення зростає, що ще більше ускладнює ситуацію з безпекою», – йдеться у повідомленні, яке китайське посольство розіслало через додаток WeChat.

Китайським громадянам рекомендують виїжджати через наземний перехід на кордоні з Йорданією, оскільки повітряний простір Ізраїлю наразі залишається закритим.

Подібне попередження оприлюднило також посольство Аргентини. Громадянам країни нагадали про можливість евакуації через Йорданію.

«Як відомо, аеропорт Бен-Гуріон закритий до подальшого повідомлення. Наразі можливі варіанти виїзду сушею – до Йорданії або Єгипту. Також існує можливість поромного сполучення з Кіпром, утім поки що вона недоступна для широкого загалу», – йдеться у повідомленні аргентинських дипломатів.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп достроково припиняє участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» та повертається до Вашингтона. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, передає «Главком».

«Президент Трамп повернеться до Вашингтона сьогодні ввечері, щоб зосередитися на низці важливих питань», – йдеться в її офіційній заяві.

Як зазначила Лівітт у соціальних мережах, серед причин – загострення ситуації на Близькому Сході, де триває обмін ударами між Ізраїлем та Іраном, що посилює побоювання щодо можливого масштабного регіонального конфлікту.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари.

Теги: Ізраїль Іран Китай посольство конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко надалі шукає спроби для маневру у рамках політичного самозбереження і візит у Китай став важливим елементом такої стратегії
Лукашенко у Китаї шукав… захисту від Путіна
5 червня, 20:00
У Путіна вже немає козирів для війни з Україною
Путін, де твої карти...
9 червня, 11:51
Росія зараз є економічним васалом Китаю, вважає Сікорський
Сікорський назвав країну, яка могла б «поставити Путіна на місце»
17 травня, 13:15
Посол Ізраїлю при Організації Об’єднаних Націй Денні Данон назвав інцидент «збоченим актом антисемітського тероризму»
Невідомі вбили двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Трамп відреагував
22 травня, 09:20
Грем: Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти
Сенатор США закликав покарати Китай за купівлю російської нафти
2 червня, 03:23
Сенатора силоміць вивели з залу
Поводив себе по-дитячому: Білий дім про сенатора, якого вивели з пресконференції
13 червня, 02:42
У Чунціні спалахнули мотоцикли
Масштабна пожежа охопила стоянку мотоциклів у Китаї (відео)
12 червня, 12:59
Через війну на Близькому Сході підвищились ціни на нафту
Війна між Ізраїлем на Іраном. Зеленський вказав на перші негативні наслідки для України
14 червня, 13:58
Будівля пошкоджена після ракетного обстрілу з боку Ірану в Бат-Ямі
В Ізраїлі внаслідок ракетної атаки загинула родина з Одеси
Вчора, 21:39

Соціум

Китай закликав своїх громадян терміново покинути Ізраїль
Китай закликав своїх громадян терміново покинути Ізраїль
Іран знову випустив ракети в бік Ізраїлю
Іран знову випустив ракети в бік Ізраїлю
Ізраїль знищив іранські F-14 в аеропорту Тегерана
Ізраїль знищив іранські F-14 в аеропорту Тегерана
У російського літака під час польоту відірвалася обшивка двигуна (відео)
У російського літака під час польоту відірвалася обшивка двигуна (відео)
В Угорщині арештовано чоловіка, який погрожував відрубати голову Орбану
В Угорщині арештовано чоловіка, який погрожував відрубати голову Орбану
Ізраїль вдарив по будівлі іранського державного телебачення під час прямого ефіру
Ізраїль вдарив по будівлі іранського державного телебачення під час прямого ефіру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
95K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
69K
Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за роки великої війни – WSJ
65K
Скандал у Європарламенті: українська делегація залишила молодіжний форум через виступ Дар'ї Навальної
35K
Нацбанк продає золоті монети номіналом 200 грн: скільки коштують

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua