Китай закликав своїх громадян терміново покинути Ізраїль

Китай попереджає своїх громадян, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном лише загострюється

Китайським громадянам рекомендують виїжджати через наземний перехід на кордоні з Йорданією

На тлі ескалації ізраїльсько-іранського конфлікту посольство Китаю в Ізраїлі закликало своїх громадян терміново залишити країну. У зверненні дипломатичної установи наголошується, що ситуація з безпекою стрімко погіршується, передає «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

«Ізраїльсько-іранський конфлікт продовжує загострюватися, пошкоджені цивільні об'єкти, кількість жертв серед мирного населення зростає, що ще більше ускладнює ситуацію з безпекою», – йдеться у повідомленні, яке китайське посольство розіслало через додаток WeChat.

Китайським громадянам рекомендують виїжджати через наземний перехід на кордоні з Йорданією, оскільки повітряний простір Ізраїлю наразі залишається закритим.

Подібне попередження оприлюднило також посольство Аргентини. Громадянам країни нагадали про можливість евакуації через Йорданію.

«Як відомо, аеропорт Бен-Гуріон закритий до подальшого повідомлення. Наразі можливі варіанти виїзду сушею – до Йорданії або Єгипту. Також існує можливість поромного сполучення з Кіпром, утім поки що вона недоступна для широкого загалу», – йдеться у повідомленні аргентинських дипломатів.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп достроково припиняє участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» та повертається до Вашингтона. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, передає «Главком».

«Президент Трамп повернеться до Вашингтона сьогодні ввечері, щоб зосередитися на низці важливих питань», – йдеться в її офіційній заяві.

Як зазначила Лівітт у соціальних мережах, серед причин – загострення ситуації на Близькому Сході, де триває обмін ударами між Ізраїлем та Іраном, що посилює побоювання щодо можливого масштабного регіонального конфлікту.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари.