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Іран атакував Ізраїль: пошкоджено офіс Microsoft

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Іран атакував Ізраїль: пошкоджено офіс Microsoft
Іран запустив в бік Ізраїлю щонайменше три ракети
скріншот з відео

Уламки ракет впали поруч з офісом компанії

У ніч проти 20 червня Тегеран вдарив балістикою поблизу технологічного парку в Беер-Шеві, де розташовано кілька компаній, зокрема з Microsoft. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel та CNN.

Іран запустив в бік Ізраїлю щонайменше три ракети. Частина з них впала поруч з офісом компанії Microsoft на парковку з автомобілями.

Іран атакував Ізраїль: пошкоджено офіс Microsoft фото 1

Зазначається, що від іранського удару постраждало скління будівлі. Також після вибуху загорілося щонайменше шість автомобілів. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що перехопила іранську ракету, а пожежу спричинили її уламки.

Нагадаємо, після потужного тиску на Іран на тлі інтенсивних ізраїльських бомбардувань ядерних та військових об'єктів президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву, яку деякі сприйняли з подивом, інші – із захопленням.

Як повідомлялося, Сполучені Штати не відкидають можливість застосування тактичної ядерної зброї для удару по іранському ядерному обʼєкту у Фордо. Американські військові переконані в ефективності бункерних боєприпасів, які можуть бути використані для знищення обʼєкта.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї «більше не може існувати». Ця різка заява пролунала у четвер, 19 червня 2025 року, після того, як медичний центр «Сорока» на півдні Ізраїлю зазнав удару під час іранського ракетного нападу.

До слова, Трамп заявив про намір провести зустріч щодо ситуації на Близькому Сході, акцентуючи увагу на загрозі з боку Ірану. За його словами, якщо Тегеран отримає ядерну зброю, це може мати катастрофічні наслідки для всього світу.

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Теги: Ізраїль Microsoft Іран

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