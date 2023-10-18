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Байден, млинці, агонія. Путін в істериці через ракети Atacms, які отримала Україна (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден, млинці, агонія. Путін в істериці через ракети Atacms, які отримала Україна (відео)
Президент РФ побідкався, що якщо війна вже програна Росією, то навіщо США поставляють Україні Atacms.
фото скріншот відео

Володимир Путін: «Нехай заберуть назад Atacms і все інше озброєння»

Російський диктатор Володимир Путін істерично відреагував на передачу Сполученими Штатами Америки далекобійних ракет Atacms Україні.

Зокрема президент РФ побідкався, що якщо війна вже програна Росією, то навіщо США поставляють Україні Atacms.

Путін закликав Байдена забрати далекобійні ракети та усю іншу військову техніку в України і запросив його на чаювання із млинцями.

«Якщо війна програна Росією, навіщо поставляти Atacms. Нехай заберуть назад Atacms і все інше озброєння…сідають за млинці, приїжджають до нас на чаювання», – заявив Путін.

Як повідомлялося, Збройні сили України вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу. Згодом Білий дім підтвердив надання Україні Atacms. 

Читайте також: Чому ж так довго довелось чекати на Atacms?
Теги: ракета диктатор озброєння президент путін війна Україна

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