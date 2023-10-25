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Ердоган скасував поїздку до Ізраїлю через підтримку ХАМАСу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ердоган скасував поїздку до Ізраїлю через підтримку ХАМАСу
Ердогана заявив, що передумав їхати до Ізраїлю через його «нелюдську війну»
фото з відкритих джерел

Туреччина негласно підтримує ХАМАС й переховує деяких ватажків угруповання

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував свій візит до Ізраїлю. Він заявив, що бойовики ісламістського руху ХАМАС, які напали на країну, «не терористи». Про це він сказав на з'їзд своєї партійної фракції в парламенті, повідомляє The Times of Israel.

За словами Ердогана, він передумав їхати до Ізраїлю через його «нелюдську війну».

«Ізраїль може розглядати ХАМАС як терористичну організацію нарівні із Заходом. Захід вам багато чим зобов’язаний. Але Туреччина вам нічого не винна. ХАМАС не є терористичною організацією, це група моджахедів, які захищають свої землі», – сказав Ердоган.

Туреччина негласно підтримує ХАМАС й переховує деяких ватажків угруповання. Після того, як бойовики напали на Ізраїль президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара готова до будь-якого посередництва.

Глава Туреччини виступає за створення держави Палестина «в межах кордонів 1967 року зі столицею в Єрусалимі». Європейська комісія закликала Туреччину обрати: ЄС і НАТО чи Росія, Іран і ХАМАС.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з лідером політбюро ХАМАС Ісмаїлом Ганією. Сторони обговорювали вивезення поранених з Сектору Гази на лікування до Туреччини.

До слова, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль став «наслідком окупації» та звинуватив ЦАХАЛ в порушенні норм міжнародного права під час спецоперації в Секторі Гази. Натомість посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан заявив, що країна відмовить у візах офіційним особам ООН після заяв Гутерреша.

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Теги: Ізраїль Туреччина Реджеп Таїп Ердоган ХАМАС

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