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Уряд європейської країни став на бік громадян Сектору Гази

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Уряд європейської країни став на бік громадян Сектору Гази
Шотландія вирішила допомогти людям із Сектору Гази
фото: istockphoto

Шотландія хоче збільшити потік допомоги до Сектора Гази

Уряд Шотландії закликав усі сторони палестино-ізраїльського конфлікту погодитися на негайне припинення вогню, щоб забезпечити постачання надзвичайної гуманітарної допомоги до Гази та гарантувати безпечний прохід для всіх, хто хоче залишити обложену територію. Про це пише Arab News.

У зверненні до шотландського парламенту перший міністр Хумза Юсуф заявив: «Недоношені діти, поранені немовлята, вагітні жінки та всі люди, які втратили свої будинки відразу в Секторі Гази, практично не мають доступу до чистої води. Вони не можуть приготувати хліб. Багато хто з них відчайдушно потребує необхідної медичної допомоги через жахливі травми і практично не має доступу до життєво важливих ліків. Потік допомоги, що надходить до Гази, має бути значно збільшений без будь-якого зволікання. Інакше лікарні просто закриються, а хворі, поранені, недоношені діти помруть. І якщо це станеться, це стане плямою на всій нашій колективній свідомості…».

«Як я вже говорив раніше, Шотландія готова відіграти важливу роль, щоб запропонувати безпечний притулок вразливим людям, які опинилися в цій війні.. Шотландія готова надати допомогу пораненим чоловікам, жінкам і дітям Гази в наших лікарнях. Ми відкрили свої серця, свої будинки та вітали вихідців із Сирії, України та багатьох інших країн. Ми щедрий народ. Давайте ще раз виявимо цю щедрість духу та серця».

Перший міністр сказав, що дуже стурбований важким становищем британських громадян, захоплених ХАМАСом: «Я повторюю наш заклик до їхнього звільнення… Я також глибоко засмучений, думаючи про шотландців, які опинилися в пастці в Секторі Гази, про британських громадян, включаючи дітей і людей похилого віку, які десятиліттями називали Шотландію своїм будинком і опинилися в пастці в Секторі Гази, очікуючи безпечного переходу до Єгипту».

Він «беззастережно засудив» напад на Ізраїль, заявивши: «Чим більше ми дізнаємося про варварський напад ХАМАСу, який стався в єврейську суботу, у єврейський святий день, тим більше нас нудить від їхньої жорстокості. Уряд Шотландії однозначно засуджує огидні терористичні атаки ХАМАСу».

До слова, ізраїльська армія готується до наземної операції у Секторі Гази. Усі бойовики ХАМАСу приречені. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє Sky News.Нетаньягу зазначив, що підготовка до введення військ у Сектор Газа продовжується, а Армія оборона Ізраїлю вже знищила тисячі терористів. «Усі бойовики ХАМАСу приречені», – наголосив прем'єр.

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Теги: міністр Ізраїль Шотландія напад ХАМАС притулок біженці

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