Ердоган нарешті зробив свій вибір

Схід чи Захід?

Як би не намагався Ердоган маневрувати між сходом та заходом, але обирати іноді таки доводиться.

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Ердоган таки підписав протокол про вступ Швеції до НАТО і, тим самим, підтвердив, що Туреччина тяжко-важко, але обирає Захід. І зовсім не проти того, щоби інфраструктура НАТО і надалі наближалася до російських кордонів...

Підпис Ердогана – це не процедурний крок, а стратегічний вибір.

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Цей вибір бодай трохи полегшує ситуацію на Близькому Сході. Адже навіть попри те, Ердоган заявив про необхідність створення держави Палестина в кордонах 1967 року та телефонну розмову з лідером ХАМАС Ердоган тепер не наважиться на пряме протистояння з країнами Заходу, і у лавах НАТО не буде розколу, – а це міг би бути найжахливіший сценарій війни в Ізраїлі.

Вочевидь, на Близькому Сході Ердоган і наділ буде маневрувати, виконуватиме різні посередницькі функції та відтягувати час, коли знову доведеться якийсь стратегічний вибір.