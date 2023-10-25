Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Ердоган нарешті зробив свій вибір

glavcom.ua
У лавах НАТО не буде розколу
фото: AP

Схід чи Захід? 

Як би не намагався Ердоган маневрувати між сходом та заходом, але обирати іноді таки доводиться.

Ердоган таки підписав протокол про вступ Швеції до НАТО і, тим самим, підтвердив, що Туреччина тяжко-важко, але обирає Захід. І зовсім не проти того, щоби інфраструктура НАТО і надалі наближалася до російських кордонів...

Підпис Ердогана – це не процедурний крок, а стратегічний вибір.

Цей вибір бодай трохи полегшує ситуацію на Близькому Сході. Адже навіть попри те, Ердоган заявив про необхідність створення держави Палестина в кордонах 1967 року та телефонну розмову з лідером ХАМАС Ердоган тепер не наважиться на пряме протистояння з країнами Заходу, і у лавах НАТО не буде розколу, – а це міг би бути найжахливіший сценарій війни в Ізраїлі.

Вочевидь, на Близькому Сході Ердоган і наділ буде маневрувати, виконуватиме різні посередницькі функції та відтягувати час, коли знову доведеться якийсь стратегічний вибір.

Читайте також: Свято великої крові для Путіна
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Словаччина зупинила допомогу Україні: Столтенберг відреагував
Словаччина зупинила допомогу Україні: Столтенберг відреагував
11 жовтня, 20:34
Для випробувань Albatros-s був оснащений боєголовкою Roketsan
Туреччина випробувала перший катер-камікадзе
9 жовтня, 09:10
Президент Туреччини закликав сторони уникати кроків, які посилять конфлікт
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Ердоган знайшов рішення
9 жовтня, 07:25
Туреччина потерпає від браку працівників у туристичній галузі
Криза по-турецьки: готелі крадуть одне у одного цінний ресурс
5 жовтня, 01:00
Росіянами буде важче організувати бізнес на оренді житла
Туреччина суттєво ускладнить життя росіянам
2 жовтня, 10:51
Турецька авіація здійсниал атаку на бойовиків
Туреччина вдарила по базах курдів у відповідь на теракт в Анкарі
2 жовтня, 06:28
ЗСУ можуть отримати покращену версію безпілотника Bayraktar TB2 турецької компанії Baykar
Україна може отримати модернізовані безпілотники Bayraktar
1 жовтня, 16:22
Зеленський пояснив, що гарантуватиме безпеку Європі
Зеленський пояснив, що гарантуватиме безпеку Європі
28 вересня, 22:04
Візит генсека НАТО до Києва, Україна стане президентською республікою. Головне за 28 вересня
Візит генсека НАТО до Києва, Україна стане президентською республікою. Головне за 28 вересня
28 вересня, 21:00

Сергій Таран

Допомога для України. «Зрада» від США скасовується
Допомога для України. «Зрада» від США скасовується
Ердоган нарешті зробив свій вибір
Ердоган нарешті зробив свій вибір
Сі Цзіньпін може виставити Байдену на торги голову Путіна. Все залежить від ціни
Сі Цзіньпін може виставити Байдену на торги голову Путіна. Все залежить від ціни
У Польщі – ймовірна зміна уряду
У Польщі – ймовірна зміна уряду
США готуються вести одночасно дві війни
США готуються вести одночасно дві війни
Чи може Україна дозволити собі «війну на виснаження»?
Чи може Україна дозволити собі «війну на виснаження»?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
16K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
12K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9712
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6352
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5181
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту