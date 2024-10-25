Ердоган та Путін на переговорах у Казані порушили важливу для України тему

Ердоган та Путін поспілкувались у Казані

Ердоган та Путін на переговорах у Казані говорили про обмін полоненими з Україною

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 25 жовтня заявив, що під час переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним нібито побачив бажання російської сторони здійснити обміни військовополоненими з Україною. Про це пише агентство Anadolu Ajansı.

«На переговорах із Путіним ми побачили, що є прагнення обмінюватись полоненими», – наводить агентство слова Ердогана.

Турецький лідер зазначив, що Анкара «ретельно стежитиме» за подальшими ініціативами в цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що Ердоган і Путін на зустрічі на полях саміту БРІКС у Казані обмінялися думками щодо української війни та ескалації напруженості у близькосхідному регіоні.

Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини зокрема повідомив: «Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, хід українсько-російської війни, напади Ізраїлю, що поширюються в регіоні, а також регіональні та глобальні проблеми», – зазначили в директораті.

Президент Ердоган запросив Путіна відвідати Туреччину та запевнив, що докладе зусиль для вирішення питань щодо банківських платежів між країнами.