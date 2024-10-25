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­­Путін стверджує, ніби отримав «секретну пропозицію» від України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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­­Путін стверджує, ніби отримав «секретну пропозицію» від України
Путін на саміті БРІКС
фото: «РИА Новости»

Очільник Кремля заявив, що План перемоги Зеленського буцімто перекреслив можливіть переговорів

Російський диктатор Володимир Путін на саміті БРІКС заявив, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку отримав від України пропозицію для Росії та передав її Кремлю. Про це Путін заявив на пресконференції за підсумками саміту БРІКС, цитує російське пропагандистське видання «РИА Новости».

Диктатор не став уточнювати, яку саме пропозицію йому нібито зробили.

«Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди щодо безпеки об'єктів атомної енергетики», – сказав глава Кремля.

Він також стверджує, ніби погодився на пропозицію, але потім президент Володимир Зеленський оприлюднив План перемоги, і це, як каже диктатор, перекреслило можливіть переговорів.

На прохання пропагандистів оцінити від одного до десяти шанси врегулювати війну з Україною Путін сказав, що вважає недоцільним називати озвучувати якісь бали.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що якщо Росія припинить повітряні атаки на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна, можуть розпочатися переговори про припинення війни.

Крім того, під час зустрічі з українськими журналістами, на якій був присутній «Главком», Зеленський назвав сигнали, які свідчитимуть, що Путін готовий до переговорів про припинення війни.

Як повідомлялося, Україна готова до переговорів з російськими загарбниками щодо завершення війни.

Раніше Міністерство закордонних справ РФ заперечило інформацію американського видання Washington Post про те, що військова операція України в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив глава держави, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

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Теги: росія війна путін Україна БРІКС переговори

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