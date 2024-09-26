Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Ідеальний американський шторм

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Україна опинилася в надскладній ситуації, коли не можна скотитися в підтримку однієї з партій»
колаж: glavcom.ua

«Найстрашніше в політиці – це почати ображатися, не маючи козирі в рукаві»

1

На жаль, все те, що зараз відбувається в США – це велика політтехнологія. Аналітики Трампа запропонували зробити передвиборчий ривок за наш рахунок.

В штатах зараз іде боротьба за 8% тих, хто може змінити свою точку зору. І основна гра республіканців звелася до двох речей:

  • Перебити тему «Росія втручається в вибори на боці Трампа» (нагадую про скандал з розслідуванням фінансування правих блогерів через Russia today). Зараз головний наратив республіканців: демократи виписали Зеленського, щоб воювати проти Трампа на боці Каміли Гаріс.
  • Все це відбувається на фоні ядерного загострення Путіна, який дуже вчасно виліз зі своїми ядерними погрозами. І тут маємо другий наратив Трампа: «при мені такого б не було і тільки я зупиню ядерну війну Путіна».

Я далекий від того, щоб просувати конспірологічні теорію «Путін підігрує Трампу» або навпаки «Трамп підігрує Путіну». Але ми маємо співпадіння в часі двох посилів по два боки Атлантики. І це породжує дуже сильну позицію Трампа: виберіть мене і ядерної війни не буде. Ця теза буде однією з важливих тем останніх тижнів виборів. До цього варто додати ще одну тезу трампістів, яка зводиться до того, що при Демократах Ізраїль перестане існувати.

2

Україна опинилася в надскладній ситуації, коли не можна скотитися в підтримку однієї з партій при умові, що демократам складно зараз грати з Україною, а серед республіканців немає, бодай кістяка впливових гравців, які б готові були зараз просто нас чути. Вся ця історія буде мати колосальні наслідки в майбутньому. Навіть за умови перемоги Гаріс, ми матимемо справу з республіканським конгресом. Ситуація, за своїм напруженням, наближається до кольчужного скандалу і єдине, що можна тут порадити, так це два моменти:

  • Найстрашніше в політиці – це почати ображатися, не маючи козирі в рукаві (детально я все це описав в своїй книзі «Політики не брешуть», якщо цікаво, прочитайте відповідну главу). Так от, якщо ми станемо в позу ображеного – ми програли.
  • Зараз Росія почне розігрувати внутрішньоукраїнську карту розколів, тим більше, що всі Актори українського політикуму вже бʼють копитами.

3

В іншій частині світу, Саудівська Аравія вирішила, де-факто, вийти з угоди ОПЕК+ і тепер робить ставку не на утриманні ціни, а на збереженні долі ринку (нагадаємо, що з першого місця в КНР їх потіснили росіяни). Не вдаючись в складні нафтові колізії треба розуміти два важливих аспекти:

  • Собівартість російської нафти приблизно 25-27 доларів, бюджет має проблему, коли ціна опускається до 42-44 доларів. Тому нинішнє падіння до 65-67 доларів не є крииичним для росіян. Поки нафта буде в районі 60 , грошей у Путіна більш ніж достатньо.
  • Вихід саудитів із угоди розвʼязує росіянам руки в Ірані та Ємені. І це стає загрозою для нас як безпосередньо (збільшення поставок зброї, повне переключення США на врегулювання близькосхідного конфлікту) так і опосередковано. Росія давно шукає Сирію-2, яка змусила б Захід сісти з нею за стіл переговорів. Я повторю тут тезу, яку говорю вже доволі давно: росіяни хочуть продавати не ситуацію в Україні, вони хочуть продати Заходу те, що вони можуть стати гарантом стримування КНДР, Ірану та ряду інших країн в різних точках світу від ескалацій. Це їхня базова гра.

Це і є елементи ідеального шторму, який вже розпочався. Стати гордо проти вітру – це майже 100% загинути. Особливо на фоні того, що ми почали активно жити внутрішньою політикою.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта історія Ізраїль путін Саудівська Аравія фінансування вибори у США Україна росіяни Оксана Маркарова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін побачив, що можна спокійно обстрілювати країни НАТО
НАТО буквально «випрошує» атакувати себе
11 вересня, 17:22
Від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила майже 80 агентурних мереж та затримала більше 300 їх учасників
Мережа нардепа-регіонала готувала ряд диверсій
4 вересня, 14:43
27 серпня – День українського сала
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 серпня, 00:15
Керовані авіабомби загарбники скинули на Сумську, Степанівську, Річківську, Ямпільську, Хотінську, Миропільську, Тростянецьку та Юнаківську громади
Росіяни за добу 55 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини
6 вересня, 00:36
Сонячна і тепла погода – зима буде холодною
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 вересня, 00:05
Законопроєкт №11417 пропонує скоригувати видаткову частину загального фонду держбюджету на 434,6 млрд грн
Рада ухвалила збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
18 вересня, 15:56
Президент їде до США із планом перемоги
Зеленський заявив, що хоче почути від Трампа його бачення завершення війни
20 вересня, 15:00
США пояснили, чому Китай боїться поразки Путіна
США пояснили, чому Китай боїться поразки Путіна
22 вересня, 03:00
Нові правила перетину кордону не означають скасування безвізового режиму
ЄС змінює правила перетину кордону
24 вересня, 13:26

Вадим Денисенко

Ідеальний американський шторм
Ідеальний американський шторм
Путін різко піднімає ставки
Путін різко піднімає ставки
Росія змінює головний комунікаційний наратив війни
Росія змінює головний комунікаційний наратив війни
Російські ядерні випробування. На що розраховує Путін
Російські ядерні випробування. На що розраховує Путін
Путін знову за мир: що криється за новою заявою?
Путін знову за мир: що криється за новою заявою?
Візит Путіна в Монголію. Що заплатила Росія за безпеку диктатора?
Візит Путіна в Монголію. Що заплатила Росія за безпеку диктатора?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
24K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6025
Чорнобильська «Слонова нога»: найнебезпечниший об’єкт у світі, який може вбити за два дні
5264
Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
5239
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)

Новини

Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Сьогодні, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua