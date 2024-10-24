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Вступ Туреччини до БРІКС блокує одна країна – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вступ Туреччини до БРІКС блокує одна країна – Bild
Туреччина у БРІКС викликає занепокоєння у Індії
фото із відкритих джерел

Добрі стосунки Анкари із Пакистаном дратують Індію 

Вступ Туреччини до БРІКС заблокувала Індія, пише Bild.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче приєднатися до альянсу БРІКС і подав заявку на вступ перед 16-м самітом альянсу. Але поки що йому доведеться поховати цю ідею.

Сінан Ульген, колишній дипломат та експерт із турецької зовнішньої політики «Фонду Карнегі за міжнародний мир», пояснив Bild, що вступу Туреччини до БРІКС перешкоджає Індія. Причина  – добрі стосунки Анкари з ворожим до Індії Пакистаном.

На думку Ульгена, Ердоган хоче зближення з альянсом Володимира Путіна для зміцнення «стратегічної автономії» Туреччини. Крім того, він висловлює розчарування в ЄС. Ще один мотив  – політичний престиж: Ердоган хоче показати, що він може одночасно сидіти за столами НАТО і БРІКС. Він вважає себе посередником на міжнародній арені.

Критики кажуть, що подібними маневрами Ердоган загнав Туреччину у зовнішньополітичну ізоляцію. Видання нагадало, що Нещодавно до БРІКС приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія, Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Окрім Туреччини, заявки на вступ подали Азербайджан та Малайзія.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся в Казані із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони поговорили про ситуацію в Україні, проте, деталі розмови не розголошуються.

Пізініше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Туреччина має право співпрацювати з країнами БРІКС. Марк Рютте додав, що Північноатлантичний альянс «популярний у Туреччині», а Туреччина «популярна в НАТО».

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Теги: Туреччина Індія БРІКС Реджеп Таїп Ердоган

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