Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган зустрівся з Путіним: говорили про Україну

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган зустрівся з Путіним: говорили про Україну
Путін зустрівся з Ердоганом
фото з відкритих джерел

Президент Туреччини зустрівся в Казані з президентом Росії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся в Казані із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони поговорили про ситуацію в Україні, проте, деталі розмови не розголошуються. 

Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини, передає Укрінформ.

«Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, хід українсько-російської війни, напади Ізраїлю, що поширюються в регіоні, а також регіональні та глобальні проблеми», – повідомили в директораті.

Президент Ердоган запросив Путіна відвідати Туреччину та запевнив, що докладе зусиль для вирішення питань щодо банківських платежів між країнами.

«Минулого тижня ми передали вашій делегації список товарів, які не підпадають під санкції та не створюють комерційних ризиків. Сподіваємося, що скоро буде досягнуто домовленості щодо цього списку», – зазначив Ердоган.

Переговори тривали приблизно годину. У них взяли участь міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, міністр енергетики та природних ресурсів Альпарслан Байрактар, міністр торгівлі Омер Болат, керівник директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, директор Національної розвідувальної організації (MİT) Ібрагім Калін, головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич і заступник голови та речник Партії справедливості та розвитку Омер Челік.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до російської Казані для участі в саміті країн-членів БРІКС

Пізніше заступник речника генсека ООН Фархан Гак зауважив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на зібрання лідерів БРІКС є «стандартною практикою».

До слова, Росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість для створення механізмів, що допоможуть посилити її військові дії в Україні. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Теги: росія міністр санкції партії військові Антоніу Гутерріш БРІКС радник Байрактар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судно Asja Energy потрапило під санкції Великої Британії
Британія оголосила нові санкції проти Росії
26 вересня, 15:20
Олексій Ходикін брав участь у війні проти України
ЗСУ ліквідували головного тренера збірної Кемеровської області з карате
1 жовтня, 13:34
Каук приєднався до «Хезболли» у 1980-х роках
Армія Ізраїлю ліквідувала голову контррозвідки «Хезболли»
29 вересня, 15:34
Німецький політик: Навіть коли в РФ буде новий режим, навіть демократичний, там все одно буде багато роботи
Хто має відповідати за війну? Депутат Бундестагу дав пораду росіянам
3 жовтня, 07:42
Президент зауважив, що його місія як президента Тайваню полягає в захисті та розвитку країни
Президент Тайваню зробив різку заяву про взаємовідносини з КНР
10 жовтня, 10:01
«Дрони-дракони» – лише невелика частина флоту безпілотників, що швидко зростає
«Дрони-дракони» змінюють поле бою в Україні: подробиці від New York Times
12 жовтня, 15:59
Праві популісти перемогли на виборах у кількох землях Німеччини
У Німеччині сталася справжня катастрофа для України. Дипломат прокоментував результати місцевих виборів
13 жовтня, 12:32
Росія зараз намагається оточити Покровськ
Окупанти можуть розпочати наступ на Запоріжжя: деталі від The Economist
Вчора, 04:39
Віктор Ляшко: «Заяву написати, напевно, простіше, ніж реформувати МСЕКи»
Міністр охорони здоров'я України відповів, чи збирається подавати у відставку
Вчора, 12:15

Політика

Сім країн-членів НАТО проти вступу України до альянсу – Politico
Сім країн-членів НАТО проти вступу України до альянсу – Politico
Ердоган зустрівся з Путіним: говорили про Україну
Ердоган зустрівся з Путіним: говорили про Україну
Опозиція суттєво випереджає проросійську партію у Грузії – соцопитування
Опозиція суттєво випереджає проросійську партію у Грузії – соцопитування
Орбан розповів, чого найбільше боїться в плані перемоги Зеленського
Орбан розповів, чого найбільше боїться в плані перемоги Зеленського
Ще одна країна викликає посла Північної Кореї через відправку військ у Росію
Ще одна країна викликає посла Північної Кореї через відправку військ у Росію
Орбан звинуватив ЄС у спробі повалити його уряд
Орбан звинуватив ЄС у спробі повалити його уряд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
82K
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
24K
Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії
24K
Митрополит Онуфрій скликав у Києві засідання Синоду УПЦ МП

Новини

24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
22 жовтня, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
22 жовтня, 07:25

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua