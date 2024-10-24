Ердоган зустрівся з Путіним: говорили про Україну

Президент Туреччини зустрівся в Казані з президентом Росії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся в Казані із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони поговорили про ситуацію в Україні, проте, деталі розмови не розголошуються.

Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини, передає Укрінформ.

«Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, хід українсько-російської війни, напади Ізраїлю, що поширюються в регіоні, а також регіональні та глобальні проблеми», – повідомили в директораті.

Президент Ердоган запросив Путіна відвідати Туреччину та запевнив, що докладе зусиль для вирішення питань щодо банківських платежів між країнами.

«Минулого тижня ми передали вашій делегації список товарів, які не підпадають під санкції та не створюють комерційних ризиків. Сподіваємося, що скоро буде досягнуто домовленості щодо цього списку», – зазначив Ердоган.

Переговори тривали приблизно годину. У них взяли участь міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, міністр енергетики та природних ресурсів Альпарслан Байрактар, міністр торгівлі Омер Болат, керівник директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, директор Національної розвідувальної організації (MİT) Ібрагім Калін, головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич і заступник голови та речник Партії справедливості та розвитку Омер Челік.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до російської Казані для участі в саміті країн-членів БРІКС.

Пізніше заступник речника генсека ООН Фархан Гак зауважив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на зібрання лідерів БРІКС є «стандартною практикою».

До слова, Росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість для створення механізмів, що допоможуть посилити її військові дії в Україні. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).