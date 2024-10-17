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Начальник Донецької ОВА повідомив, скільки людей залишається у Покровську

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Начальник Донецької ОВА повідомив, скільки людей залишається у Покровську
У Покровську живе більше 12 тис. людей
фото з відкритих джерел

У Покровську залишається більше 12 тис. людей, з них більше 60 діти

У прифронтовому Покровську на Донеччині проживає 12 тис. людей, серед яких 68 дітей. Цю інформацію озвучив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в телеефірі.

«У місті залишається 12 тис. людей та 68 дітей. Майже всі родини, де є діти, запевнили, що найближчим часом виїдуть з міста», – зазначив очільник обладміністрації.

Він зазначив, що всі лікарні в місті були евакуйовані, але кілька сімейних лікарів продовжують свою діяльність. Також функціонують деякі магазини та Укрпошта, але ситуація в місті та громаді щодня погіршується.

Також Філашкін повідомив про кількість людей, які залишаються в Часовому Яру. На даний момент у місті проживає близько 400 осіб. Філашкін зазначив, що, незважаючи на небезпеку, деякі жителі вирішили не покидати свої домівки через прив'язаність до місця, відсутність можливості для евакуації або інші обставини. Він також підкреслив, що ситуація в Часовому Ярі залишається складною, але місцева влада продовжує забезпечувати підтримку мешканцям, які залишилися.

Нагадаємро, раніше стало відомо, що російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. 

До слова, західні журналісти раніше повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін продовжує свою стратегію щодо захоплення всієї Донецької області, і битва за місто Покровськ може стати центральною подією його військової кампанії цього року.

Нагадаємо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що армія РФ не зможе захопити Покровськ Донецької області ні до 1 жовтня, як наказав диктатор Володимир Путін, ані пізніше. Втім, окупанти всім силами намагаються увійти до міста.

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Теги: окупанти армія місцева влада путін місто влада війна

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