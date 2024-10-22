Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС. Україна відреагувала
МЗС зазначає, що Гутерріш шкодить репутації ООН
Міністерство закордонних справ України засудило той факт, що генсек ООН Антоніу Гутерріш прийняв запрошення на саміт БРІКС у Казані від російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться в заяві українського відомства, опублікованій у соцмережі X (Twitter).
У МЗС зазначили, що Гутерріш шкодить репутації ООН.
«Генсек ООН відхилив запрошення України на перший глобальний Саміт миру у Швейцарії. Утім, він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН», – йдеться в заяві відомства.
Як відомо, саміт БРІКС у Казані відбудеться 22-24 жовтня.
Нагадаємо, вчора помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що диктатор Росії Володимир Путін прийме генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша на полях саміту БРІКС у Казані.
До слова, Зеленський назвав головну мету саміту БРІКС в Казані.
«Путін розуміє: якщо немає США, ЄС, в цілому Європи, є великі питання з азійським простором, бо арабські країни розділені, тому йому треба знайти якийсь майданчик. БРІКС – зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він будуватиме на цьому майданчику не економічні відносини, а саме: його бачення як закінчити війну», – наголосив Зеленський.
Журналістка уточнила у очільника держави, чи не є у такому разі саміт БРІКС у Казані – «першим самітом миру» від РФ.
«Так і є, – зазначив Зеленський і продовжив, – але вони не можуть зробити саміт, бо у них нема підтримки як у нас. Але початково, повірте: це буде неформальний начебто діалог про те, як закінчити війну. Тобто вони ділять світ спеціально, хочуть розділити єдність навколо України». За його словами, саміт БРІКС, це одна з найболючіших тем, яку Україна піднімала у Білому домі.
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