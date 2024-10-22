Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС. Україна відреагувала

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС. Україна відреагувала
Антоніу Гутерріш прийняв запрошення Путіна на саміт БРІКС
фото: news.un.org

МЗС зазначає, що Гутерріш шкодить репутації ООН

Міністерство закордонних справ України засудило той факт, що генсек ООН Антоніу Гутерріш прийняв запрошення на саміт БРІКС у Казані від російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться в заяві українського відомства, опублікованій у соцмережі X (Twitter).

У МЗС зазначили, що Гутерріш шкодить репутації ООН.

«Генсек ООН відхилив запрошення України на перший глобальний Саміт миру у Швейцарії. Утім, він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН», – йдеться в заяві відомства.

Як відомо, саміт БРІКС у Казані відбудеться 22-24 жовтня.

Нагадаємо, вчора помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що диктатор Росії Володимир Путін прийме генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша на полях саміту БРІКС у Казані.

До слова, Зеленський назвав головну мету саміту БРІКС в Казані.

«Путін розуміє: якщо немає США, ЄС, в цілому Європи, є великі питання з азійським простором, бо арабські країни розділені, тому йому треба знайти якийсь майданчик. БРІКС – зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він будуватиме на цьому майданчику не економічні відносини, а саме: його бачення як закінчити війну», – наголосив Зеленський.

Журналістка уточнила у очільника держави, чи не є у такому разі саміт БРІКС у Казані – «першим самітом миру» від РФ. 

«Так і є, – зазначив Зеленський і продовжив, – але вони не можуть зробити саміт, бо у них нема підтримки як у нас. Але початково, повірте: це буде неформальний начебто діалог про те, як закінчити війну. Тобто вони ділять світ спеціально, хочуть розділити єдність навколо України». За його словами, саміт БРІКС, це одна з найболючіших тем, яку Україна піднімала у Білому домі.

Читайте також:

Теги: МЗС ООН путін Антоніу Гутерріш БРІКС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія може розвалитися на багато шматків
Чи реальна перспектива розпаду РФ?
20 жовтня, 09:20
Готель «Палац Трезіні» на Університетській набережній Санкт-Петербурга
У будинку, який належав Пригожину, тепер проводяться секс-вечірки
22 вересня, 20:31
Витрати на національну оборону та внутрішню безпеку Росії складуть близько 40% загальних бюджетних виплат
Росія збільшить оборонні витрати до історично високого рівня у 2025 році – Bloomberg
23 вересня, 20:36
Фотографії українських міст, знищених Росією, протиставляються знімкам сучасних міст Грузії
МЗС прокоментувало політичні банери у Грузії з розбомбленими українськими містами
26 вересня, 18:43
Тема Волинської трагедії є однією із найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах
Волинська трагедія: МЗС заявило про готовність до переговорів із Польщею
2 жовтня, 08:39
Німецький депутат: Я не бачу зацікавленості України в довгостроковій окупації будь-якої частини Росії, тому мова навіть не про це
Депутат Бундестагу про Курську операцію ЗСУ: Це було рішення Путіна…
2 жовтня, 19:45
Західні лідери більше не бояться ядерних погроз Росії
Західні лідери більше не бояться ядерних погроз Росії
5 жовтня, 05:14
Путін приймає іноземних політиків в офіційній резиденції в Сочі
Українські дрони налякали Путіна. У Сочі знесено головну будівлю резиденції диктатора – ЗМІ
7 жовтня, 14:29
Безвізовий режим поширюється на громадян Грузії, які прибувають у Російську Федерацію для роботи або тимчасового перебування
Путін спростив правила перетину кордону для громадян Грузії
10 жовтня, 16:33

Політика

Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ
Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ
Участь КНДР у війні в Україні: Південна Корея пообіцяла відповідь
Участь КНДР у війні в Україні: Південна Корея пообіцяла відповідь
Гарріс заявила, що у разі перемоги Трампа «Путін сидітиме у Києві»
Гарріс заявила, що у разі перемоги Трампа «Путін сидітиме у Києві»
Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС. Україна відреагувала
Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС. Україна відреагувала
Небезпечно та ефективно: Естонія знайшла, чим ще відгородитись від Росії
Небезпечно та ефективно: Естонія знайшла, чим ще відгородитись від Росії
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
63K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
16K
«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів
7955
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7669
Ризик збройної акції? США застерегли Угорщину напередодні памʼятної дати

Новини

Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua