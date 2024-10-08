Шольц готовий до переговорів із Путіним – Reuters

Німецький канцлер готовий говорити з російським диктатором про шляхи завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного німецького чиновника.

Зазначається, що Шольц готовий до розмови з Путіним за умови перспективи прогресу на шляху до «справедливого і стійкого миру». Натомість чиновник застеріг Росію, щоб вона не сприймала це як слабкість.

Нагадаємо, видання Die Zeit повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче напряму поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова Шольца та Путіна запланована напередодні зустрічі G20 у Бразилії у листопаді. Однак офіційних анонсів дзвінка наразі немає.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі Росія не виявляє готовності до мирного врегулювання війни в Україні і продовжує свою агресію.

Згодом стало відомо, що Німеччина не надавала запитів про телефонну розмову канцлера ФРН Олафа Шольца і очільника Кремля Володимира Путіна.

Як повідомлялося, однопартійці канцлера Німеччини Олафа Шольца приватно висловлюються за те, щоб замінити його в передвиборчому списку більш популярного політика.

До слова, у жовтні президент США Джо Байден мав відвідати Німеччину. Під час його візиту Берлін планував запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.