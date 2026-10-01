Росія затримала іноземне судно, яке прямувало до Естонії

Суховантаж під прапором Кіпру поставили на якір у російських водах, хоча його маршрут передбачений домовленістю трьох країн

Російська прикордонна служба затримала у Фінській затоці вантажне судно Västerbotten під прапором Кіпру, яке прямувало до естонського порту Сілламяе. Інформацію про інцидент підтвердив Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR News.

За даними сервісу VesselFinder, після затримання Västerbotten перебуває на якорі в російських водах. Траєкторія руху судна свідчить, що перед зупинкою воно зайшло до територіальних вод Росії.

Водночас прохід цією ділянкою передбачений домовленістю між Росією, Естонією та Фінляндією. Вона дозволяє суднам користуватися відповідним маршрутом у Фінській затоці.

Такий шлях є безпечнішим для великих суден, ніж рух між мілинами в морській зоні Естонії. За інформацією естонських ЗМІ, Västerbotten перехопили після входу до територіальних вод Росії. Російські прикордонники поставили судно на якір для проведення перевірки, яка тривала кілька годин.

Водночас естонська сторона не отримала офіційної інформації про причини затримання суховантажу та зміст проведеної російською стороною перевірки.

Танкер також рухався через російські територіальні води маршрутом, який використовувався відповідно до домовленостей між країнами. Російська сторона відвела Green Admire до якірної стоянки біля острова Гогланд.

Згодом судно відпустили, після чого воно продовжило шлях до Нідерландів. Після цього випадку Естонія вирішила змінити порядок руху суден до порту Сілламяе та з нього, щоб зменшити ризик повторення подібних інцидентів.

Ситуація із судноплавством у Фінській затоці залишається напруженою на тлі посиленого контролю за суднами, які пов'язують із російським тіньовим флотом.

Нагадаємо, у травні 2025 року Росія вже затримувала судно, пов'язане з естонським портом Сілламяе. Тоді російська влада зупинила нафтовий танкер Green Admire під прапором Ліберії, який прямував до Роттердама. Судно також рухалося через територіальні води РФ маршрутом, погодженим Росією, Естонією та Фінляндією. Після затримання танкер скерували до острова Гогланд.