Естонія запланувала навчання для українських військових

Естонія стане новою країною-учасницею місії Interflex, в рамках якої проходить навчання українських військових

Влада Естонії прийняла рішення про приєднання країни до місії Interflex, яку очолює Велика Британія з навчання військових ЗСУ. Про це пише портал Delfi з посиланням на заяву глави естонського Міноборони Ханно Певкура.

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Певкур повідомив про це рішення на віртуальному засіданні Контактної групи з надання допомоги Україні у форматі «Рамштайн». На цій зустрічі міністри оборони країн, які підтримують Україну, були проінформовані про ситуацію на фронті, критичні потреби України в окремих озброєннях та нові пожертвування Україні.

Певкур пояснив, що у рамках місії Interflex інструктори Сил оборони Естонії займуться підготовкою українських військових на базах у Великій Британії. Естонія також продовжить навчання українських військових на своїй території у рамках навчальної місії Європейського Союзу EUMAM.

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Естонія стане вже 12-тою країною-учасницею місії Interflex, в рамках якої на цей час було навчено 34 тис. українських військових. У цій місії беруть участь країни Північної Європи та Балтії, а також Австралія та Канада. Перед зустріччю контактної групи Певкур також провів розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим, де обговорили питання двостороннього співробітництва та подальшої допомоги Україні.

До слова, міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської оборонної зони на кордоні Росії та Білорусі. Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії. Зазначається, що міністри оборони підписали сьогодні в Ризі угоду, згідно з якою Естонія, Латвія і Литва найближчими роками створять на своїх кордонах оборонну зону, що складається з різних оборонних об'єктів, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози.

Концепція оборонних об'єктів ґрунтується на угоді на саміті НАТО в Мадриді про те, що союзники мають бути захищені з першого метра, а також на нових планах регіональної оборони.

Прибалтійська зона оборони за своєю суттю є комплексом заходів попередження і польової охорони, елементи якого на місцевості підтримують діяльність оборонних частин, що обороняються, в опорних пунктах, щоб присікти, якщо буде потреба, напад частин агресії.

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