Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія запланувала навчання для українських військових

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Естонія запланувала навчання для українських військових
Військові ЗСУ проходитимуть навчання у Естонії
фото: AP Photo

Естонія стане новою країною-учасницею місії Interflex, в рамках якої проходить навчання українських військових

Влада Естонії прийняла рішення про приєднання країни до місії Interflex, яку очолює Велика Британія з навчання військових ЗСУ. Про це пише портал Delfi з посиланням на заяву глави естонського Міноборони Ханно Певкура.

Певкур повідомив про це рішення на віртуальному засіданні Контактної групи з надання допомоги Україні у форматі «Рамштайн». На цій зустрічі міністри оборони країн, які підтримують Україну, були проінформовані про ситуацію на фронті, критичні потреби України в окремих озброєннях та нові пожертвування Україні.

Певкур пояснив, що у рамках місії Interflex інструктори Сил оборони Естонії займуться підготовкою українських військових на базах у Великій Британії. Естонія також продовжить навчання українських військових на своїй території у рамках навчальної місії Європейського Союзу EUMAM.

Естонія стане вже 12-тою країною-учасницею місії Interflex, в рамках якої на цей час було навчено 34 тис.  українських військових. У цій місії беруть участь країни Північної Європи та Балтії, а також Австралія та Канада. Перед зустріччю контактної групи Певкур також провів розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим, де обговорили питання двостороннього співробітництва та подальшої допомоги Україні.

До слова, міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської оборонної зони на кордоні Росії та Білорусі. Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії. Зазначається, що міністри оборони підписали сьогодні в Ризі угоду, згідно з якою Естонія, Латвія і Литва найближчими роками створять на своїх кордонах оборонну зону, що складається з різних оборонних об'єктів, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози.

Концепція оборонних об'єктів ґрунтується на угоді на саміті НАТО в Мадриді про те, що союзники мають бути захищені з першого метра, а також на нових планах регіональної оборони.

Прибалтійська зона оборони за своєю суттю є комплексом заходів попередження і польової охорони, елементи якого на місцевості підтримують діяльність оборонних частин, що обороняються, в опорних пунктах, щоб присікти, якщо буде потреба, напад частин агресії.

Читайте також: «Рамштайн-18»: головні підсумки засідання

Теги: ЗСУ Міноборони Естонія напад навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу відбулося 66 бойових зіткнень
Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
25 грудня, 2023, 07:23
ЗСУ ведуть запеклі бої з окупантами на кількох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ ведуть запеклі бої з окупантами на кількох напрямках: аналіз ISW
3 сiчня, 06:33
ЗСУ відбили атаки окупантів і завдали ворогу значних втрат
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
12 сiчня, 07:06
Висоцька каже, з початком великої війни засудженні масово хотіли долучитись до ЗСУ
Мобілізація засуджених. Заступниця міністра юстиції висунула пропозицію
18 сiчня, 21:56
Президент Росії дозволив видавати паспорти всім іноземцям, які підписали контракт із Міноборони РФ
Путін спростив процес набуття громадянства: новий указ диктатора
4 сiчня, 14:49
Президент Естонії Каріс: Україна має право бити по РФ зброєю, яку дають західні партнери
Президент Естонії Каріс: Україна має право бити по РФ зброєю, яку дають західні партнери
11 сiчня, 12:11
Чи нападе Росія на НАТО? Прем'єрка Естонії вказала важливу умову
Чи нападе Росія на НАТО? Прем'єрка Естонії вказала важливу умову
15 сiчня, 07:01
Збитий українськими військовими 14 січня російський літак Іл-22 над Азовським морем, не підлягає відновленню
Ураження російського Іл-22: Повітряні сили повідомили, у якому стані перебуває літак та екіпаж
15 сiчня, 16:33
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: аналіз ISW
21 сiчня, 03:50

Політика

Падіння літака у Білгороді. Міноборони РФ стверджує, що на борту були українські полонені
Падіння літака у Білгороді. Міноборони РФ стверджує, що на борту були українські полонені
Вступ Швеції до НАТО. Президент Фінляндії заговорив про безпеку Балтійського моря
Вступ Швеції до НАТО. Президент Фінляндії заговорив про безпеку Балтійського моря
Путін збирається повернути Аляску? Держдеп іронічно відреагував
Путін збирається повернути Аляску? Держдеп іронічно відреагував
Естонія запланувала навчання для українських військових
Естонія запланувала навчання для українських військових
Поставки винищувачів F-16 Україні: Пентагон зробив обнадійливий прогноз
Поставки винищувачів F-16 Україні: Пентагон зробив обнадійливий прогноз
Ізраїль та ХАМАС прагнуть перемир'я, але на різних умовах – Jerusalem Post
Ізраїль та ХАМАС прагнуть перемир'я, але на різних умовах – Jerusalem Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
78K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
42K
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
35K
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
30K
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
20K
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Новини

700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Сьогодні, 00:16
Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Вчора, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Вчора, 11:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua