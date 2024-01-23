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«Рамштайн-18»: головні підсумки засідання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Рамштайн-18»: головні підсумки засідання
Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке проходить у форматі онлайн-конференції
фото: mil.gov.ua

У рамках зустрічі була обговорена адаптація зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ, наявних у розпорядженні ЗСУ

Під час сьогоднішнього засідання «Рамштайн» були обговорені питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї,а також порушувалися тема адаптації зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ. Про це заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони України Іларіон Павлюк, повідомляє  Military Media Center.

«Є повне розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов'язання працювати над тим, щоб надавати Україні більше зброї для подібних ударів», – сказав Павлюк.

У рамках зустрічі була обговорена адаптація зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ, наявних у розпорядженні Сил оборони України.

Також нарощування можливостей для збільшення виробництва боєприпасів і артилерійських систем, зокрема у спільних проєктах країн-партнерів з Україною.

Начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони полковник Геннадій Коваленко повідомив, що на зустрічі було обговорено також питання посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки.

Зокрема, зазначив полковник, у рамках авіаційної коаліції поряд із зобов'язаннями щодо надання літаків F-16, обговорюються також питання надання союзниками додаткових вертольотів.

«Це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати «відставити паніку» всім тим, хто здіймає настрої щодо втрати підтримки України», – наголосив Павлюк.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з питань оборони України, яке проходить у форматі онлайн-конференції.

Теги: війна військова техніка США Рустем Умєров

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