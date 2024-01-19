Балтійські країни створять оборонну зону на кордоні з РФ та Білоруссю

Міністри оборони підписали угоду, згідно з якою Естонія, Латвія і Литва найближчими роками створять на своїх кордонах оборонну зону

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської оборонної зони на кордоні Росії та Білорусі. Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

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Зазначається, що міністри оборони підписали сьогодні в Ризі угоду, згідно з якою Естонія, Латвія і Литва найближчими роками створять на своїх кордонах оборонну зону, що складається з різних оборонних об'єктів, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози.

«Балтійська оборонна зона – це ретельно продуманий і продуманий проєкт, необхідність якого випливає із ситуації з безпекою. Війна Росії в Україні показала, що, крім техніки, боєприпасів і живої сили, нам потрібні також об'єкти фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра», – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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За словами чиновник, метою оборонних об'єктів є запобігання військовому конфлікту в їхньому регіоні.

Це робиться для того, щоб жителі Естонії могли почуватися в безпеці, але якщо виникне хоч найменший ризик, вони будуть готові до різних подій швидше.

Концепція оборонних об'єктів ґрунтується на угоді на саміті НАТО в Мадриді про те, що союзники мають бути захищені з першого метра, а також на нових планах регіональної оборони.

Прибалтійська зона оборони за своєю суттю є комплексом заходів попередження і польової охорони, елементи якого на місцевості підтримують діяльність оборонних частин, що обороняються, в опорних пунктах, щоб присікти, якщо буде потреба, напад частин агресії.

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Елементи будуть розкидані по ландшафту з урахуванням результатів аналізу противника і навколишнього середовища, а також плану бою підрозділів сил оборони.

«Прибалтика – це один район бойових дій, і тому оборонні об'єкти будуються спільно з Латвією і Литвою», – пише Міноборони Естонії.

У мирний час у зоні охорони не розміщуватимуться вибухові речовини та інші перешкоди, створюватиметься мережа опорних пунктів і ліній роздачі. Усі процеси здійснюються у співпраці з місцевими громадами та за погодженням із землевласниками.

Міністри оборони також підписали угоду про наміри щодо систем залпового вогню Himars, метою якої є створення основи для спільного використання системи озброєння як у мирний, так і у воєнний час.

Міністри оборони Естонії та Латвії також підписали угоду про співпрацю щодо забезпечення повітряної безпеки НАТО з авіабази Лієлварде в Латвії, поки злітно-посадкова смуга на авіабазі Емарі перебуває на ремонті.

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Крім того, міністри оборони обговорили питання, пов'язані з підтримкою України, розвитком потенціалу країн Балтії та майбутнім самітом у Вашингтоні.

Нагадаємо, Міністерство оборони Литви запевнило, що Росія не має ресурсів на відкриття другого фронту, поки в Україні триває війна.

До слова, Україні для перемоги над країною-окупантом РФ потрібно не 40 реактивних систем залпового вогню Himars, а 400.