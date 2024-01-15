Чи нападе Росія на НАТО? Прем'єрка Естонії вказала важливу умову

Росія намагаєтьс розвинути наративи, що НАТО слабке

Якщо Захід не допоможе Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення Росії можуть стати країни НАТО. Про це сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю виданню The Kyiv Independent.

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За її словами, Захід іноді вірить у наративи, які Росія намагається розвинути. І один із цих наративів полягає в тому, що Захід слабкий, НАТО слабке.

«Але насправді ми не повинні недооцінювати нашу власну силу. Росія, безумовно, боїться конфлікту з НАТО. А оскільки ми в Альянсі, у нас немає війни. Тому я не думаю, що це реальна загроза. Водночас європейські країни повинні збільшити власні витрати на оборону. У Статуті НАТО є стаття 5, яку ми всі знаємо, але є також стаття 3, яка означає, що кожна країна повинна робити все можливе, щоб посилити власну і колективну оборону», - сказала Каллас.

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На запитання, чи може Росія наважитися напасти на Естонію чи будь-яку іншу країну НАТО, очільниця уряду Естонії зазначила: «Зараз вони (росіяни – ред.) не вступають у конфлікт з НАТО, але дуже важливо, як ми реагуємо на війну в Україні і чи окупиться ця агресія. Коли анексували Крим, це були «зелені чоловічки». Їх збентежило, що це російські солдати. Це намагалися приховати, боялися реакції Заходу. Оскільки тоді реакція Заходу була слабкою, вони подумки відмітили, що можуть це зробити, бо нічого не відбувається. Отже, якщо вони зможуть напасти на Україну, обійтися без покарання, без відповідальності, тоді наступним кроком може стати НАТО. Тому дуже важливо, щоб ми залишалися єдиними за Україну, ми допомагали Україні військово, щоб вона змогла виграти цю війну і відтіснити Росію до її кордонів».

Нагадаємо, видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу (Збройні сили Німеччини) повідомило, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року.

НАТО у першій половині 2024 року проведе навчання Steadfast Defender 24 з метою відпрацювання захисту свого східного флангу. Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО.