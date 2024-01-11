Президент Естонії Каріс: Україна має право бити по РФ зброєю, яку дають західні партнери

Алар Каріс: «Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоби знищувати об’єкти на території агресора»

Естонія проти обмежень на удари по Росії зброєю, яку дають Україні західні партнери. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

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«Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоби знищувати об’єкти на території агресора. Тому не повинно бути жодних обмежень, на ті озброєння, які передаються Україні», – заявив Каріс.

Президент Естонії також повідомив, що його країна надаватиме підтримку Україні, доки триватиме війна.

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«Ми в цій війні всі союзники одне з одним, на цьому брутальному полі бою ми разом стоїмо за свободу. Тому що атакуючи Україну, Росія нападає на всі демократичні країни. Ця війна – це не щось, до чого можна звикнути, вона сама по собі не вирішиться. Рішення будуть полягати утому, щоб агресор пішов і для цього потрібні зусилля всього демократичного світу. Ця війна має закінчитися перемогою України. Естонія буде підтримувати Україну стільки, скільки триватиме війна», – уточнив естонський лідер.

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні, 11 січня, перебуває із робочим візитом в Естонії, вже зустрівся з президентом країни Аларом Карісом.