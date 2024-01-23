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Міністр оборони США Остін відкрив засідання «Рамштайн»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр оборони США Остін відкрив засідання «Рамштайн»
Глава Пентагону звернувся до учасників зустрічі зі вступним словом
фото з відкритих джерел

Міністр оборони США наголосив, що Штати, а також вся міжнародна коаліція, яка налічує близько 50 союзників та партнерів, залишаються відданими підтримці України

Сьогодні, 23 січня, міністр оборони США Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України, яке проходить у форматі онлайн-конференції. Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Глава Пентагону звернувся до учасників зустрічі зі вступним словом. Міністр оборони США наголосив, що Штати, а також вся міжнародна коаліція, яка налічує близько 50 союзників та партнерів, залишаються відданими підтримці України в її боротьбі з російською агресією.

Україну на сьогоднішній зустрічі представляє міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомлялося раніше, зустріч буде віртуальною, оскільки міністр оборони Ллойд Остін все ще відновлюється вдома після ускладнень лікування раку простати.

Пентагон оголосив про свою останню допомогу Україні у сфері безпеки 27 грудня. Пакет вартістю 250 млн доларів включав 155-міліметрові снаряди, зенітні ракети «Стінгер» та інші предмети, взяті з існуючих запасів США.

З того часу США не змогли надати допомогу, оскільки гроші на поповнення цих запасів закінчилися, а Конгрес ще не затвердив додаткових коштів.

До відома, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. 

Теги: Пентагон США

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