Міністр оборони США Остін відкрив засідання «Рамштайн»

Міністр оборони США наголосив, що Штати, а також вся міжнародна коаліція, яка налічує близько 50 союзників та партнерів, залишаються відданими підтримці України

Сьогодні, 23 січня, міністр оборони США Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України, яке проходить у форматі онлайн-конференції. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Глава Пентагону звернувся до учасників зустрічі зі вступним словом. Міністр оборони США наголосив, що Штати, а також вся міжнародна коаліція, яка налічує близько 50 союзників та партнерів, залишаються відданими підтримці України в її боротьбі з російською агресією.

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Україну на сьогоднішній зустрічі представляє міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомлялося раніше, зустріч буде віртуальною, оскільки міністр оборони Ллойд Остін все ще відновлюється вдома після ускладнень лікування раку простати.

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Пентагон оголосив про свою останню допомогу Україні у сфері безпеки 27 грудня. Пакет вартістю 250 млн доларів включав 155-міліметрові снаряди, зенітні ракети «Стінгер» та інші предмети, взяті з існуючих запасів США.

З того часу США не змогли надати допомогу, оскільки гроші на поповнення цих запасів закінчилися, а Конгрес ще не затвердив додаткових коштів.

До відома, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція.