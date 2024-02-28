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Перший в історії ЗСУ молодший лейтенант, який був командиром батальйону. Згадаймо Олега Куцина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Перший в історії ЗСУ молодший лейтенант, який був командиром батальйону. Згадаймо Олега Куцина
Олег Куцин став легендою ще за життя
фото з відкритих джерел

З початком повномасштабного вторгнення під командуванням 56-річного Олега Куцина «Карпатська Січ» гідно дала відсіч окупантам на Київщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Куцина.

Командир батальйону «Карпатська Січ» Олег Куцин загинув 19 червня 2022 року у бою проти окупантів на Ізюмському напрямку, що на Харківщині.

Олег – із тих воїнів, які стали легендою ще за життя. Український націоналіст із Тячева на Закарпатті у 1989 році першим підняв в області синьо-жовтий український стяг. Усе його свідоме життя – це боротьба за Україну. Чоловік був прикладом для молоді, яку підіймав на боротьбу: Просвіта, Революція на граніті, Помаранчевий Майдан, Революція гідності.

Олегу Куцину було 56 років
Олегу Куцину було 56 років
фото з відкритих джерел

Олег Куцин – український громадський, політичний та військовий діяч, керівник «Легіону Свободи», член Політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода», голова Закарпатської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода».

Валерій Залужний та Олег Куцин
Валерій Залужний та Олег Куцин
фото з відкритих джерел

2014 року Куцин організував волонтерську групу, яка збирала та доправляла допомогу українським військовим, які несли службу на Донбасі. Пізніше волонтери вирішили вступити до лав Національної гвардії. Під його командуванням була створена Окрема зведена штурмова рота «Карпатська Січ» 93-ї механізованої бригади ЗСУ, яка пізніше розширилася до батальйону. Чоловік пройшов бої за Донецький аеропорт, Піски, Водяне, шахту «Бутівка»…

Після повномасштабного вторгнення Кум разом зі своїми хлопцями з «Карпатської Січі» увійшли до складу 93-ї бригади ЗСУ. Воювали на Київщині, тримали Ізюмський напрямок на Харківщині. Січовики під командуванням Кума вчергове проявили себе на полі бою, тому було ухвалено спільне рішення про створення 49-го окремого стрілецького батальйону. Уперше в історії командиром батальйону ЗСУ став молодший лейтенант, адже іншого командира, окрім Олега Куцина, для легендарного батальйону бути не могло.

Олег загинув під час ворожого обстрілу від множинних осколкових поранень під селом Вірнопілля. У момент мінометного обстрілу був в окопах разом зі своїми хлопцями. Вони зробили все, щоб через їхні позиції не пройшла російська ворожа танкова армія, і ціною власних життів втримали Харківщину.

Ця війна завершиться або в Чопі, або у Владивостоці.

Олег Куцин

«На східному фронті загинув один із найпотужніших командирів – Олег Куцин. Його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером», – написав голова Івано-Франківська Роман Марцінків.

Олег Куцин – український громадський, політичний та військовий діяч
Олег Куцин – український громадський, політичний та військовий діяч
фото з відкритих джерел

Відомому співаку Юрку-Юркешу Юрченку випала честь служити із Кумом. Він зізнався – командира йому завжди бракуватиме. «Я завжди кажу, що у своєму житті боявся лише рідного батька і Олега Кума. Для мене не було жодних сумнівів, що особисто я піду воювати у батальйон «Карпатська Січ» не тільки тому, що не міг всидіти вдома. А тому, що відчував, що з Олегом Івановичем можна було йти у бій. Нещодавно я взяв гітару і написав пісню «Кум», яку присвятив Олегу. Планую записати ї та й інші пісні разом із бійцями «Карпатської Січі», бо наш командир обожнював українську пісню. Був навіть випадок – я прийшов до нього з автоматом, а він до мене: «Чого прийшов. Йди пісні пиши». Так і з'явились «Шарабан», Чорне море». Олег особисто все контролював і навіть став співавтором пісні «Шарабан». Слова «А ми йдемо і нашу Січ Карпатську до перемоги ведемо» – його авторства».

Полеглого захисника запам’ятали як справжнього воїна, сильного командувача та добру людину з незламним характером
Полеглого захисника запам’ятали як справжнього воїна, сильного командувача та добру людину з незламним характером
фото з відкритих джерел

Легендарного командира вдома так і не дочекалися дружина і троє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: військові смерть пам'ять війна

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