Українських учнів у Чехії чекатиме перевірка: подробиці

Міносвіти та шкільна інспекція хочуть встановити чи є у закладах освіти булінґ щодо іноземних учнів

Міністерство освіти Чехії хоче виявляти учнів, які мають недостатні знання чеської мови, щоб їх підтримка була більш адресною

У Чехії хочуть оцінити рівень чеської мови серед українських учнів, щоб визначити ефективність попередніх заходів із адаптації дітей-іноземців. Водночас шкільна інспекція виявлятиме булінґ у школах, пише proukrainu.blesk.cz.

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Міносвіти Чехії готує тестування мовної готовності іноземних учнів початкової школи. Мета полягає в тому, щоб виявити учнів із недостатнім мовним рівнем, щоб фінансова та методична підтримка була більше спрямована на них.

Перевірка знань розпочнеться приблизно через 2 місяці у співпраці з Чеською шкільною інспекцією, йдеться на сайті відомства.

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«Ми надали підтримку українським дітям у формі конкурсів на організацію мовних курсів, адаптаційних заходів або фінансування асистентів вчителів. Тепер ми хочемо з’ясувати, наскільки ця допомога ефективна. Треба вирішити, куди її конкретно спрямувати в майбутньому», – зазначив міністр освіти Мікулаш Бек.

Міністерство виділило приблизно 452 млн крон на дотації для адаптаційних груп та мовних курсів для дітей з України. За даними відомства, не лише перешкоди в навчанні пов'язані з мовними навичками, але є й випадки знущань з учнів-іноземців.

За останні три роки випадки булінгу виявили у 57% чеських шкіл. Вчителям пропонують методичні матеріали, як виявляти булінг та боротися з ним. Водночас звіт інспекції щодо інтеграції та навчання учнів з іншою мовою минулої весни показав, що відносини учнів з іншою рідною мовою з іншими учнями у школах були на хорошому рівні.

Нагадаємо, міністр освіти Чехії Мікулаш Бек заявив, що у чеських школах навчаються близько 50 тис. українських дітей тож міносвіти країни планує запустити масове тестування іноземних школярів на знання чеської мови.

«Суцільне тестування є важливою умовою, щоб ми знали, в якій ситуації перебуваємо. Цілком ясно, що досвід із інтеграцією українських дітей вказує, що ми, на відміну від таких країн, як Німеччина чи Австрія, не були готові надавати навчання чеської мови для іноземців у достатньому масштабі», – зазначив Мікулаш Бек. Міністерство освіти Чехії організувало дводенну міжнародну конференцію про освіту та інтеграцію українських дітей в ЄС. Експерти з кількох європейських країн сказали, що мають подібні проблеми з освітою дітей-біженців. Одна з основних – недостатня мовна підготовка.