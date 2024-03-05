Передача Україні ракет CRV7. Міністр оборони Канади зробив заяву
Рішення щодо передачі ракет CRV7 Україні буде ухвалено найближчими днями
Канада найближчими днями ухвалить рішення стосовно передання Україні списаних ракет класу «повітря-земля» CRV7. Про це заявив на пресконференції міністр оборони Канади Білл Блер.
Він повідомив, що зараз Канада оцінює безпеку транспортування ракет. Перевірка триватиме кілька днів.
«Зараз ми перевіряємо, чи можна ці боєприпаси безпечно транспортувати. Щойно ми це визначимо, що має відбутися протягом найближчих днів, ми якомога швидше доправимо їх в Україну», – сказав Блер.
За його словами, не всі з понад 83 тис. наявних у Канади ракет цього типу справні, але «певна їх кількість досі придатна».
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7, які там планували утилізувати.
Раніше повідомлялося, що Канада розглядає можливість передачі Україні ракет класу «повітря-земля» CRV7, які уряд країни планував утилізувати.
До слова, 24 лютого президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду між державами.
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