Через заяву міністра оборони у армії Фінляндії розпочалась хвиля звільнень

Helsingin Sanomat: у Фінляндії з початку року звільнилися 1435 резервістів

Фінські військові почали масово звільнятися через заяви міністра оборони країни Антті Хяккянена. Згідно із ними у Фінляндії можуть у майбутньому заборонити військовим взагалі звільнятися в запас, а уже з весни цього року можлива законодавча заборона військослужбовцям на вихід з резерву армії. Про це пише фінська газета Helsingin Sanomat.

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Військові у Фінляндії почали масово звільнятися, зокрема у лютому було зареєстровано велику кількість таких випадків.

Хвиля звільнень із резерву почалася тоді, коли міністр оборони Антті Хакканен заявив газеті Kyrönmaa, що він хоче вже навесні 2024 року домогтись ухвалення закону, який унеможливив би використання нинішніх лазівок для переходу резервістів на цивільну службу.

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«Звільнення (з резерву, – «Главком») послаблюють оборону Фінляндії. Навіть наші східні сусіди (Росія, – «Главком») можуть спостерігати за тим, як фіни втрачають глузд», – додав Хяккянен.

«Пізніше міністр пом'якшив свою риторику, повідомивши, що наразі не роблять жодних кроків, щоб зупинити виведення з резерву», – написало видання.

Незважаючи на зміну риторики голови фінського міноборони, загалом 1435 резервістів звільнилися з резерву у 2024 році, зокрема 1200 у лютому. При цьому за весь минулий рік із резерву звільнилося 1650 осіб.

Helsingin Sanomat підкреслила, що громадянин Фінляндії, який звільнився з резерву, зобов'язаний пройти додаткову підготовку по цивільній службі, яка триває п'ять днів. Зараз кількість відставників така велика, що на цей рік місць на навчальних курсах майже не залишилося.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Таким чином кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км. На тлі повномасштабної війни Росії в Україні, Швеція та Фінляндія 18 травня 2022 року вручили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на вступ країн до Альянсу.