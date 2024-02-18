Наступ окупантів на Запорізькому напрямку: ЗСУ повідомили, де хотів прорватися ворог

В операційній зоні «Таврія» за минулу добу Сили оборони знищили 66 одиниць техніки противника

Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу по всій операційній зоні «Таврія» склали 553 особи

Збройні сили відбили 13 спроб штурмових дій біля Вербового та Роботиного Запорізької області. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«На Запорізькому напрямку відбито 2 атаки противника біля Пречистівки та Старомайорського Донецької області, а також 13 спроб штурмових дій біля Вербового та Роботиного Запорізької області. Тут ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці», – ідеться у його повідомленні.

Тарнавський додав, що загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу по всій операційній зоні «Таврія» склали 553 особи, в озброєнні та військовій техніці – 66 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано чи знищено 238 БпЛА різних типів. Також Сили оборони знищили склад боєприпасів ворога.

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Нагадаємо, українські Сили оборони розгромили вчорашній наступ росіян на Запорізькому напрямку.

Також уранці 18 лютого українські військові збили один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, а також 12 дронів-камікадзе та одну та авіаційну ракету Х-59.

За даними аналітиків ISW, російські окупаційні війська незначно просунулися на південний схід від Богданівки (на північний захід від Бахмута) і відбили позицію на південь від Роботиного.

Триває 725-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.