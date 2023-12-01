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Фінляндія та Росія розірвали договір про прикордонну співпрацю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Фінляндія та Росія розірвали договір про прикордонну співпрацю
Дія угоди про прикордонне співробітництво закінчиться 24 січня 2024 року
фото з відкритих джерел

Припинення співпраці ініціювала російська сторона

Уряд Фінляндії розірвав угоду про прикордонну співпрацю з Росією, укладену у 2012 році. Про це йдеться у повідомленні фінського уряду.

Припинення співпраці ініціювала російська сторона, яка ще наприкінці жовтня надіслала відповідне повідомлення МЗС Фінляндії.

Дія угоди про прикордонне співробітництво закінчиться 24 січня 2024 року. Воно діяло останні 12 років і згідно з договором, Росія та Фінляндія спільно займалися соціально-економічним розвитком прикордонних регіонів.

Країни також домовлялися створювати умови для туризму, перевезень пасажирів та вантажів, у тому числі облаштовувати прикордонні пункти на кордоні.

Нагадаємо, 18 листопада Фінляндія закрила чотири прикордонні пункти пропуску в Південно-Східній Фінляндії, мотивуючи це організованою російською стороною масовою перепусткою до фінського кордону емігрантів із третіх країн.

У середу, 22 листопада, уряд прийняв рішення закрити до 23 грудня ще три пункти перепуску, залишивши лише один, найпівнічніший Раю-Йоосеппі, оскільки приплив прохачів притулку останнім часом не зменшується.

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Теги: росія Фінляндія кордон

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