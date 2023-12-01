Фінляндія та Росія розірвали договір про прикордонну співпрацю

Дія угоди про прикордонне співробітництво закінчиться 24 січня 2024 року

Припинення співпраці ініціювала російська сторона

Уряд Фінляндії розірвав угоду про прикордонну співпрацю з Росією, укладену у 2012 році. Про це йдеться у повідомленні фінського уряду.

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Припинення співпраці ініціювала російська сторона, яка ще наприкінці жовтня надіслала відповідне повідомлення МЗС Фінляндії.

Дія угоди про прикордонне співробітництво закінчиться 24 січня 2024 року. Воно діяло останні 12 років і згідно з договором, Росія та Фінляндія спільно займалися соціально-економічним розвитком прикордонних регіонів.

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Країни також домовлялися створювати умови для туризму, перевезень пасажирів та вантажів, у тому числі облаштовувати прикордонні пункти на кордоні.

Нагадаємо, 18 листопада Фінляндія закрила чотири прикордонні пункти пропуску в Південно-Східній Фінляндії, мотивуючи це організованою російською стороною масовою перепусткою до фінського кордону емігрантів із третіх країн.

У середу, 22 листопада, уряд прийняв рішення закрити до 23 грудня ще три пункти перепуску, залишивши лише один, найпівнічніший Раю-Йоосеппі, оскільки приплив прохачів притулку останнім часом не зменшується.