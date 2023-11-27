Польські перевізники погрожують розширити акцію протесту на кордоні

На пункті пропуску «Медика-Шегині» черга з вантажівок розтяглася на 30 км

Польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, ситуація стає більш напруженою. Про цe пише видання Polsat News.

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«Ми посилимо протест тим, що не будемо пропускати автомобілі з України на всіх прикордонних переходах з Польщею», – сказав представник польського комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту Адам Іздебський.

Водночас він допустив, що блокади усіх КПП може і не відбутися, тому що на переговорах «все йде в правильному напрямку».

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Також видання зазначає, що на пункті пропуску «Медика-Шегині» черга з вантажівок розтяглася на 30 км. Середній час очікування становить 127 годин. Пожежники та волонтери в районі Перемишля надають заблокованим водіям теплу їжу.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники погрожують зробити цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині» на українсько-польському кордоні.