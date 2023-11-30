Торецьк: окупанти з мінометів обстріляли чергу за гуманітаркою

Ціллю російських військ став житловий квартал

У Торецьку на Донеччині російські загарбники з міномета обстріляли чергу людей, які стояли за гуманітаркою, у результаті поранено трьох людей. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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«Російські війська поранили трьох громадян, які чекали на гуманітарку – розпочато розслідування за фактом мінометного обстрілу Торецька», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що ціллю російських військ став житловий квартал.

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«Від влучання засобів ураження зазнали тілесних ушкоджень троє цивільних, які прийшли отримати гуманітарну допомогу до адмінбудівлі. 86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 й 34 роки доставили у лікарню з осколковими пораненнями. Останній перебуває у тяжкому стані», – зазначають в прокуратурі.

Вибухами пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, триває 645-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.