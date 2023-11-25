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Зеленський про масований удар 25 листопада: Кремль гордиться, що може вбивати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський про масований удар 25 листопада: Кремль гордиться, що може вбивати
Наслідки атаки на Київ
фото: ДСНС

«Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний терор, влаштований Росією 25 листопада – у день пам’яті жертв Голодоморів.

«Більше 70 «Шахедів» у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати», – йдеться у повідомленні Зеленського у Telegram.

Президент зазначив, що наші воїни «збили більшість дронів, на жаль, не всі».

«Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО та збивати більше. І працюємо далі, щоб обʼєднати світ у захисті від російського терору. Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне», – заявив Зеленський.

Як відомо, у ніч на 25 листопада 2023 року ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Основний напрямок удару – Київ.

Було запущено близько 75 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». 71 – знищено протиповітряною обороною.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.

Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Читайте також: Наймасованіша атака дронів на Київ: підсумки нічного терору
Теги: безпілотник війна Володимир Зеленський тероризм окупанти росія Київ

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