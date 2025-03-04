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Фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи: з чого він складається

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи: з чого він складається
Фон дер Ляєн: Переозброєна Європа може мобілізувати близько €800 млрд видатків на оборону для безпечної та стійкої Європи
фото: x.com/vonderleyen

План – це набір пропозицій, як використати всі фінансові важелі, щоб допомогти державам збільшити витрати на оборонний потенціал

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 4 березня, представила оборонний пакет ЄС з метою збільшення витрат на оборону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Єврокомісії та соцмережі посадовиці.

У своєму виступі щодо плану оборони Європи, фон дер Ляєн наголосила, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

За її словами, план переозброєння Європи – це набір пропозицій, як використати всі фінансові важелі, які є в розпорядженні ЄС, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборонний потенціал невідкладно зараз, а також протягом більш тривалого періоду часу протягом цього десятиліття.

У цьому плані є п’ять пунктів. Перший пункт – переозброєння Європи полягає в тому, щоб розв’язати використання державного фінансування та оборони на національному рівні.

«Країни-члени готові інвестувати більше у власну безпеку, якщо вони матимуть фінансовий простір. Тому ми повинні дати їм змогу це зробити. І саме тому ми будемо пропонувати активувати національне положення про вихід із Пакту стабільності та зростання», – сказала фон дер Ляєн. Вона наголосила, що це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону без запуску процедури надмірного дефіциту.

Друга пропозиція – новий інструмент, що надасть €150 млрд позик державам-членам для інвестицій в оборону.

«Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про такі сфери, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками, а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібермобільності до військової мобільності. Це допоможе державам-членам об’єднати попит і купувати разом», – пояснила президентка Єврокомісії.

За її словами, з цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку Україні. Крім того, такий підхід спільних закупівель також дозволить зменшити витрати.

Третій пункт – використання повноважень бюджету ЄС. Фонд дер Ляєн оголосила, що буде запропоновано додаткові можливості та стимули для держав-членів, щоб вони вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення витрат на оборону.

Останні два напрямки діяльності спрямовані на мобілізацію приватного капіталу шляхом прискорення створення союзу заощаджень та інвестицій і через Європейський інвестиційний банк.

«Отже, підводячи підсумок, Європа готова взяти на себе відповідальність», – сказала фон дер Ляєн. За її словами, переозброєна Європа може мобілізувати близько €800 млрд видатків на оборону для безпечної та стійкої Європи.

Нагадаємо, країни Євросоюзу побоюються, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн скористається кризою, пов'язаною з нібито ймовірним скороченням військової присутності США в Європі, щоб розширити повноваження Брюсселю та зміцнити свій вплив на національні уряди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Як зазначає видання, у разі скорочення військової присутності США у ЄС перед країнами об'єднання постане завдання збільшення видатків на оборону.

«Оборона все ще є національною відповідальністю», – сказав минулого тижня високопоставлений дипломат ЄС, пояснюючи  позицію їхньої країни щодо спільного оборонного бюджету.  Зокрема, такі країни, як Польща та Фінляндія, хочуть захистити себе від спроб перевищення влади Єврокомісією. 

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Теги: Єврокомісія Європа фінансування боєприпаси соцмережі

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