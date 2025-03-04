Країни ЄС побоюються розширення повноважень Брюсселю у сфері оборони – Politico

Лідери ЄС зберуться у четвер, аби обговорити збільшення витрат на оборону, зокрема глава Єврокомісії обіцяє представити і свій план

Країни Євросоюзу побоюються, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн скористається кризою, пов'язаною з нібито ймовірним скороченням військової присутності США в Європі, щоб розширити повноваження Брюсселю та зміцнити свій вплив на національні уряди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Як зазначає видання, у разі скорочення військової присутності США у ЄС перед країнами об'єднання постане завдання збільшення видатків на оборону.

«Європейський Союз готується до «золотих витрат» на військові потреби. Але для урядів справа не лише в готівці. Екстрена зустріч лідерів ЄС у четвер, щоб визначити, як підвищити безпеку Європи, на тлі «військового відходу» президента США Дональда Трампа від континенту. Це має стати шансом продемонструвати єдність. Але натомість схоже, що на карті стоїть тема про захоплення влади», – йдеться у матеріалі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн використає цю кризу, щоб розширити повноваження Брюсселя на нові сфери та посилити свій вплив на національні уряди. У публікації наголошується, що лідери країн спільноти не хочуть, щоб «хтось сторонній говорив, що їм слід робити, оскільки питання оборонної політики завжди перебували у віданні національних урядів.

«Оборона все ще є національною відповідальністю», – сказав минулого тижня високопоставлений дипломат ЄС, пояснюючи позицію їхньої країни щодо спільного оборонного бюджету. Зокрема, такі країни, як Польща та Фінляндія, хочуть захистити себе від спроб перевищення влади Єврокомісією.

Журналісти вважають, що напруженість з цього «сягне свого піку» під час екстреної зустрічі лідерів ЄС 6 березня, де фон дер Ляєн заявила, що представить «всеосяжний план переозброєння Європи».

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн проводить централізацію своєї влади, її методи управління стають дедалі жорсткішими. Журналісти пишуть що глава Єврокомісії стає «все більш контролюючою» і править майже як президент, тобто одноосібно.