Єврокомісія спростувала чутки про нову угоду з Україною щодо корисних копалин

З 2021 року ЄС має партнерство з Україною щодо критичної сировини

Європейський Союз не робив Україні нової пропозиції про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву речника Єврокомісії Томаса Рен'є.

«Немає пропозиції. З 2021 року у ЄС є офіційне партнерство з Україною щодо критичної сировини, яке формалізоване меморандумом про взаєморозуміння. Отже, це датується чотири роки тому. Як і в усіх наших партнерствах із критично важливою сировиною для ЄС, ця співпраця спрямована не лише на забезпечення безпеки ланцюжків поставок для ЄС, а й на сприяння створенню місцевої цінності та розвитку потенціалу в країнах-партнерах, забезпечуючи взаємну вигоду. Тепер, як ви бачите, тут насправді йдеться про співпрацю з Україною, а не про якусь конкуренцію зі США», – пояснив він.

Посадовець також повідомив, що під час візиту колегії до Києва 24 лютого європейський комісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне зустрівся зі своїми українськими колегами.

«Він підтвердив нашу відданість реалізації цього меморандуму про взаєморозуміння та прискоренню роботи для зміцнення нашого взаємовигідного партнерства», – каже речник.

Як відомо, Україна володіє величезними покладами критично важливих елементів і мінералів, від літію до титану, які є життєво важливими для виробництва сучасних технологій і дуже бажаними в глобальній гонці за ресурси.

Politico повідомляло, що Європейський Союз запропонував Україні альтернативну угоду про рідкоземельні мінерали. Начебто Стефан Сежурне заявив, що він представив конкурентну пропозицію українським чиновникам.

Нагадаємо, українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.