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Bloomberg: У Європи є гроші для порятунку України. Потрібна політична воля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Bloomberg: У Європи є гроші для порятунку України. Потрібна політична воля
Агентство вважає, що лише $20 млрд європейських коштів могли б допомогти Києву захиститися від постійних російських атак
фото з відкритих джерел

Світова преса аналізує підсумки саміту щодо України у Лондоні

Європа досі має зброю, яку вона може передати Україні: від артилерійських снарядів до високоточних ракет і систем протиповітряної оборони, однак для цього потрібне рішення європейських лідерів. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Що окрім міцних обіймів отримав Зеленський? Світова преса підбиває підсумки саміту у Лондоні».

Як зазначає Bloomberg, лише $20 млрд, розподілених між країнами Європейського Союзу, могли б допомогти Києву захиститися від постійних російських атак.

Агентство зазначає, що Європа – включно з Великою Британією та Швейцарією – також зберігає широкі санкції, які можуть продовжувати чинити тиск на російську економіку, навіть якщо Америка скасує свої обмеження. Саме Європа контролює близько $250 млрд заморожених активів російського центробанку, які можуть бути зарезервовані для відновлення України.

Bloomberg Economics підрахував: якби п'ять найбільших європейських країн збільшили витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту кожна, то витрати становили б близько $270 млрд щорічно протягом наступного десятиліття. Тим часом агентство зазначає, думки про те, що найбільший у світі економічний блок із сукупним річним ВВП у $20 трлн не може дозволити собі такі витрати, є «нісенітницею».

Bloomberg пише, що лідери могли б домовитися, щоб окремі країни не купували надто багато однакових озброєнь за надто високу ціну і з надто малою колективною вигодою для себе. Це вимагатиме більш рішучого лідерства від нового німецького уряду, а також тісніших оборонних і безпекових зв'язків між континентом і Британією після Брекзиту.

«Неквапливі європейські лідери повинні згадати, як вони відреагували на пандемію Covid-19, пообіцявши виділити $860 млрд на відновлення протягом декількох тижнів. Завдання підготовки до світового порядку, в якому США більше не зможуть гарантувати безпеку Європи, є не менш екзистенційним. Вони повинні визнати свої сильні сторони і почати використовувати їх, поки не стало занадто пізно», – резюмує видання.

Як повідомлялося, ультиматуми американського лідера Дональда Трампа в бік України змушують європейські країни усвідомити, що у разі провалу домовленостей США можуть припинити озброювати Київ. Проте президент України Володимир Зеленський запевняє: попри такий серйозний удар, Україна зможе продовжувати боротьбу ще протягом багатьох місяців. Але для цього знадобиться єдність усіх європейських союзників

Нагадаємо, норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем протиповітряної Nasams.

До слова, уряд Швеції заявив про передачу Україні систем протиповітряної оборони вартістю 1,2 млрд крон (майже $113 млн).

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Теги: Європейський союз озброєння фінансування гроші Європа зброя

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