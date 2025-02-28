«Ми будемо надсилати зброю в Україну». Перші заяви Трампа на зустрічі із Зеленським

Трамп: Я говорив з Путіним кілька днів тому, він хоче домовлятись

Трамп: «Я і за Україну, і за РФ. Я хочу, щоб це було вирішено»

У пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію.

Трамп заявив, що угода про корисні копалини є «великим зобов’язанням США» і буде підписана сьогодні, 28 лютого. Зеленський натомість висловив сподівання що «цей документ стане кроком вперед для України».

«Ми будемо використовувати її для всього, що ми робимо, включаючи штучний інтелект, в тому числі для виробництва зброї і військової техніки...Це ставить нас в хорошу форму», – сказав Трамп.

Президент США додав, що суть нової угоди полягає в тому, що Україна не повернеться до війни. Трамп також сказав, що хоча Україні доведеться йти на компроміси, це лише тому, що «не можна укладати жодних угод без компромісів», але вони «не будуть такими великими, як деякі люди думають, на що Україні доведеться піти».

Зеленський наголосив, що Україні потрібне «не просто припинення вогню». «Ми вже робили так, Путін порушував його 25 разів», – заявив Зеленський.

Президент України про угоду зі США про копалини зазначив: цього недостатньо.

«Російські солдати будуть боятися нас, якщо ми будемо сильними. Якщо ми будемо недостатньо сильними, якщо ми будемо «пустими», якщо наші склади будуть пусті, ми не зможемо захищатися», – заявив Зеленський.

Трамп також висловив сподівання, що його запам’ятають як миротворця: «Сподіваюся, що мене запам’ятають як миротворця... Я роблю це, щоб рятувати життя – понад усе інше... це може призвести до Третьої світової війни. Це йшло в неправильному напрямку. посередині, я і за Україну, і за РФ. Я хочу, щоб це було вирішено. Європа та НАТО мають активізуватись, я також відданий Альянсу», – сказав Трамп.

Водночас Трамп пообіцяв, що США дасть Україні зброю. «Сподіваюсь, нам не доведеться надсилати багато», – додав Трамп.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Сьогодні о 16:30 Зеленський має зустрітися із сенаторами. О 18:00 запланована зустріч із Трампом, після якої відбудеться церемонія підписання двосторонньої угоди про корисні копалини.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин уже готова. Усі деталі узгоджені, і залишається лише підписати документ.

«Главком» повідомляв, що угоду зі США «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України» можуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга.