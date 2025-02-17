Скільки віськових Європа може відправити до України: деталі від WP

Найбільшу кількість військових готова надати Франція – близько 10 тисяч

Європа планує відправити до України від 25 до 30 тисяч військових, які «будуть готові до демонстрації сили» в разі повторного нападу росіян. Найбільше у європейському контингенті може бути французів. Про це пише Washington Post, посилаючись на останні варіанти, які обговорюють у Європі.

Згідно з даними видання, європейські військові будуть розміщені не вздовж лінії зіткнення. Водночас ці війська може підтримати більша кількість сил за межами України, якщо їм потрібно буде швидко нарощувати число.

Два посадовці, із якими розмовляли журналісти, стверджують, що найбільшу кількість військових готова надати Франція – близько 10 тисяч. Тим часом решта європейських союзників, мовляв, стикаються з обмеженими можливостями своїх збройних сил.

Інші співрозмовники WP зазначають, що хоч американська адміністрація відмовилася надсилати своїх військових до України, там не виключають підтримки європейських сил. Для цього США надіслали Європі перелік запитань щодо того, яка підтримка США може в такому випадку знадобитися.

У Європі ж стверджують, що США можуть допомогти з розвідкою, а також потенційним прикриттям з повітря або протиповітряною обороною для захисту європейських сил.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змогла суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території.

Нагадаємо, США прагнуть, щоб після припинення вогню мир в Україні забезпечували не лише європейські військові, а й миротворці з інших країн, зокрема Китаю та Бразилії. Зазначається, що американські чиновники запропонували створення миротворчої місії за участі неєвропейських країн, таких як Бразилія чи Китай. Ці сили могли б розміститися вздовж майбутньої лінії припинення вогню, яка виконуватиме роль буферної зони.

До слова, Україна не братиме участі в перемовинах у Саудівській Аравії та не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.