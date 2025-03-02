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Український FPV-дрон знищив російську авіабомбу (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Український FPV-дрон знищив російську авіабомбу (відео)
скриншот з відео

Ювелірну роботу наших бійців опубліковано на сторінці бригади

Оператори дронів РУБпАК 122 окремої бригади знищили нерозірваний російський КАБ за допомогою FPV-дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 122 окрему бригаду Сил територіальної оборони ЗСУ

Відео бойової роботи українських операторів оприлюднили на сторінці бригади.

«Оператори дронів РУБпАК нашої бригади за допомогою fpv дрону, влучно вразили та знищили ворожий нерозірвавшийся КАБ», – йдеться у повідомленні.

Завдяки точному удару FPV-дрона, нерозірваний КАБ був знешкоджений, запобігши потенційним жертвам та руйнуванням.

До слова, у ніч на 28 лютого у районі Селідового на Донеччині Сили оборони знищили склад, де зберігалися термобаричні боєприпаси. Українські військові знищують бронетехніку російських загарбників на Покровському напрямку за допомогою мінних загороджень.

Нагадаємо, що сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Запорізької області 26 лютого. Цей об'єкт дуже важливий для окупантів.

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Теги: боєприпаси ЗСУ дрон

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