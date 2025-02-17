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Україна хоче, аби Європа визначилася зі своїм представником для мирних переговорів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна хоче, аби Європа визначилася зі своїм представником для мирних переговорів
Українська влада вважає, що під час переговорів в Європи має бути власний представник
фото з відкритих джерел

Вашингтон розглядає переговори про завершення війни без участі європейців

Україна закликає Європу якнайшвидше визначити свого представника для потенційних мирних переговорів зі США та Росією. Про це заявив заступник очільника Офісу президента України Ігор Жовква у коментарі Bloomberg.

Заступник Єрмака відмовився називати імена тих, хто може бути європейським представником на переговорах, але зазначив, що це повинна бути людина зі статусом на рівні з Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент Зеленський підтримав цю думку, сказавши журналістам у Києві під час відеоконференції з Об’єднаних Арабських Еміратів, що в Європи має бути власний представник. «Це рішення мають ухвалити швидко. Сподіваюся, одразу після паризької зустрічі. Ми повинні діяти, а не розмірковувати», – додав Жовква.

Йдеться про неформальний саміт європейських лідерів, який скликав президент Франції Емманюель Макрон у Парижі 17 лютого. У ньому беруть участь лідери Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів, Данії, генсек НАТО, президенти Єврокомісії і Європейської ради.

На зустрічі політики, імовірно, обговорюють спроби США виключити європейських лідерів з мирних переговорів, та позицію, яку Європа повинна зайняти в контексті майбутнього членства України в НАТО. Розмова також стосуватиметься того, які гарантії безпеки можуть запропонувати Україні або через НАТО, або через якісь європейські сили.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає переговори про завершення війни без участі європейців. Те саме сказав спецпредставник Трампа з питань України й Росії Кіт Келлог. За його словами, Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси врахують.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в перемовинах у Саудівській Аравії та не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Раніше Зеленський розповів, що Китай вперше виявив справжню зацікавленість у сприянні мирним переговорам для завершення війни в Україні. Пекін може бути за столом переговорів, якщо буде готовий надати гарантії безпеки.

Спеціальний представник президента США із питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду

До слова, Україна змогла суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території.

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Теги: США Європа Європейський союз Офіс президента війна переговори

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