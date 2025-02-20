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Фон дер Ляйєн все жорсткіше контролює Євросоюз – Politico 

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Фон дер Ляйєн все жорсткіше контролює Євросоюз – Politico 
Стиль управління фон дер Ляйєн далеко не всім до вподоби
фото із відкритих джерел

Президентка Єврокомісії продовжує централізувати виконавчу владу ЄС під час свого другого терміну

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн проводить централізацію своєї влади, її методи управління стають дедалі жорсткішими. Про це інформує «Главком» із посиланням Politico.

Видання пише, що глава Єврокомісії стає «все більш контролюючою» і править майже як президент, тобто одноосібно. Зазначається, що фон дер Ляйєн та її радники, переважно з Німеччини, жорстко контролюють усі комунікації всередині Євросоюзу без огляду на рішення Європарламенту.

«Усі політичні рішення ухвалюються на рівні президента [Єврокомісії]», – сказав посол однієї з країн, які не входять до ЄС.

За словами чиновника Євросоюзу, у день інавгурації президента США Дональда Трампа радникам єврокомісарів було дозволено лише робити репости в соціальних мережах повідомлення фон дер Ляйєн з привітаннями і «за жодних обставин не додавати нічого від себе».

Інший показовий випадок стався також у січні, коли глава Єврокомісії захворіла на пневмонію і не передала управління ЄС своєму заступнику. Через її відсутність на кінець місяця було відкладено подання плану спільноти щодо відновлення економіки.

При цьому представник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер спростував думку про те, що підхід його начальника до управління співтовариством стає все більше одноосібним. Однак такий підхід подобається не всім у суспільстві.

«Секретність і контроль виявляться, можливо, найбільшими її слабкостями», – сказав неназваний дипломат ЄС.

Інше джерело висловило думку, що жодні геополітичні виклики не повинні вести до централізації влади. «Covid-19 та українська криза довели цій жінці, що це (посилення персональної влади – «Главком») правильний шлях. Ви порушуєте всі процедури, закони, правила, концентруєте всю чортову владу, яка у вас є, і вам все одно аплодуватимуть за це», – резюмував він.

У вересні 2024 року Politico повідомляло, що фон дер Ляйєн матиме необмежений контроль над політикою ЄС після формування нового складу Єврокомісії. За словами джерел видання, серед єврокомісарів не залишилося жодного політика, який критично ставився б до діяльності голови Єврокомісії, а впливові єврочиновники, включаючи француза Тьєррі Бретона і нідерландця Франса Тіммерманса, залишили склад Єврокомісії. Згідно з відомостями видання, фон дер Ляйєн вже під час першого терміну як глава Єврокомісії набула репутації людини, яка приймає рішення поодинці, виходить за межі своїх посадових обов'язків і зважає на думку лише кількох радників.

До слова, співробітники Єврокомісії та інші чиновники Євросоюзу забили на сполох через поспіх голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн реалізувати програму реформ, спрямовану на спрощення норм і правил ЄС. 

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Теги: політика президент Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн Європа

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