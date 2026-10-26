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Фон дер Ляєн відреагувала на результати виборів у Сербії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Фон дер Ляєн відреагувала на результати виборів у Сербії
Урсула фон дер Ляєн: Вітаємо «Студентський список» із перемогою на парламентських виборах
фото: АР

Президентка Єврокомісії заявила про готовність ЄС підтримати демократичні реформи в Сербії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала «Студентський список» із перемогою на парламентських виборах у Сербії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у соцмережі Х.

«Сьогодні громадяни Сербії у рекордно великій кількості вийшли на вибори, щоб визначити майбутнє своєї країни. Вітаємо «Студентський список» із перемогою на парламентських виборах», – йдеться у повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність ЄС підтримати демократичні реформи в країні.

«Ми готові підтримувати реформи у сфері верховенства права, свободи ЗМІ, боротьби з корупцією та зміцнення демократичних інститутів, а також спільно працювати над просуванням майбутнього Сербії в Європейському Союзі», – додала президентка Європейської комісії.

Нагадаємо, правлячий список «Об'єднана Сербія» програв дострокові парламентські вибори, повідомив його лідер Александар Вучич. Політик оголосив про це в неділю ввечері.

Зауважимо, що дострокові вибори в Сербії призначили після року протестів

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Теги: вибори Сербія Урсула фон дер Ляєн

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