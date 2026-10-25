Вучич визнав поразку на виборах у Сербії: студенти здобувають більшість

Сербська прогресивна партія при владі з 2012 року

За оцінкою Вучича, підтримуваний студентами список отримає 135–140 із 250 мандатів, а його «Об'єднана Сербія» – близько 105

Правлячий список «Об'єднана Сербія» програв дострокові парламентські вибори, повідомив його лідер Александар Вучич. Політик оголосив про це в неділю ввечері, спираючись на власну вибірку, а офіційних підсумків поки немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та Associated Press.

Що заявив Вучич

«Ми програли», – сказав Вучич на пресконференції приблизно через півтори години після закриття дільниць. За його словами, остаточних результатів немає, але вибірка свідчить, що перемогу здобув список «Студентський список – Студенти перемагають».

фото: АР

За цією вибіркою, студентів підтримали близько 2,2 млн виборців, а правлячий список – близько 1,72 млн. До парламенту, за словами Вучича, потраплять лише представники угорців, албанців і, ймовірно, бошняків.

У сербській Скупщині 250 місць, для більшості потрібно щонайменше 126. Якщо оцінки підтвердяться, студенти зможуть сформувати більшість без союзників. Остаточний розподіл мандатів оголосить Республіканська виборча комісія. Вучич також заперечив прогнози опонентів, що представники влади після виборів залишать країну.

Явка та передвиборчі настрої

До 19:00 за місцевим часом проголосували 67,6% виборців, ідеться в даних Ipsos і CeSID. Право голосу мали понад 6,4 млн громадян. Напередодні Ipsos давав правлячій силі 47% підтримки проти 40% у студентів, тож вибірка Вучича розходиться з цим опитуванням. Ще до голосування незалежна організація CRTA повідомила про 116 випадків фізичного насильства та погроз під час кампанії.

фото: АР

Протести, які привели до виборів

Масові виступи почалися в листопаді 2024 року, коли в Новому Саді обвалився бетонний навіс залізничного вокзалу й загинули 16 людей. Студенти вимагали прозорого розслідування та боротьби з корупцією. Згодом до них долучилися інші групи, і рух почав домагатися дострокових виборів. Перед голосуванням, 22 жовтня, прихильники руху зібрали масштабний мітинг у Белграді.

22 жовтня в Белграді відбулася масштабна демонстрація опозиційного студентського руху фото: glassumadije.rs

Хто стояв за списками

До студентського списку увійшли переважно не студенти, а викладачі, лікарі, фермери, митці та громадські активісти. Очолив його кардіолог Ілія Срданович. Кандидати обіцяють боротися з корупцією, зміцнювати демократичні інституції та реформувати освіту.

Вучич був прем'єр-міністром і президентом. У вересні він залишив президентську посаду, щоб очолити виборчий список і знову претендувати на крісло прем'єра. Сербська прогресивна партія при владі з 2012 року. Країна прагне вступити до Євросоюзу, але водночас підтримує тісні зв'язки з Росією та Китаєм.

Нагадаємо, дострокові вибори в Сербії призначили після року протестів.