Буданов розповів, на яку саме країну Балтії може напасти Росія

Буданов наголосив, що готовність Латвії до можливих дій Росії може вплинути на рішення Кремля

За словами керівника Офісу президента, Росія вже тестує гібридний підхід у Латвії

Росія вже тестує гібридний підхід у Латвії, а подальший розвиток ситуації залежатиме від готовності країни протистояти можливим загрозам. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Про це він заявив в інтерв’ю латвійському телеканалу Ltv, пише «Главком».

Він зазначив, що Україна активно обмінюється інформацією з відповідними службами та організаціями в Латвії. «Щодо ситуації з безпекою в Латвії – наша країна дуже активно здійснює обмін інформацією з відповідними службами та організаціями в Латвії. Те, що Російська Федерація тестує гібридний підхід у Латвії – це очевидно», – сказав Буданов.

За його словами, наразі невідомо, чи спробує Росія перевести свої дії на новий рівень. Це, зокрема, залежатиме від політичних рішень та оцінки реальних можливостей Латвії протистояти російським загрозам.

«Перейде це на новий рівень чи ні, залежить від ухвалення політичних рішень, які, зі свого боку, значною мірою спиратимуться на оцінку реальних спроможностей Латвії цьому протистояти», – пояснив керівник офісу президента.

Буданов наголосив, що готовність Латвії до можливих дій Росії може вплинути на рішення Кремля. «Якщо росіяни побачать, що тут усе підготовлено до протидії чи оборони, їм доведеться переглянути свої плани. І це має спрацювати», – заявив він.

Варто нагадати, що командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що Росія може спробувати швидко захопити країни Балтії, як намагалася це зробити у 2022 під час повномасштабного вторгнення.

За словами Бровді, країни НАТО недооцінюють власну готовність протистояти сучасній війні, зокрема масованому застосуванню безпілотників. Він наголосив, що Альянс має готуватися до можливого сценарію російської агресії. «Країни НАТО не готові до дронної війни, крапка», – сказав Бровді.