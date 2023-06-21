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Франція надасть €40 млн на екстрену відбудову України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Франція надасть €40 млн на екстрену відбудову України
Кошти використають для аварійної реконструкції критичної інфраструктури, медичного обладнання та енергетичних обʼєктів
фото з відкритих джерел

Політик зазначила, що Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні, який, зокрема, включатиме гуманітарну допомогу

Міністерство закордонних справ Франції виділить додаткові 40 мільйонів євро допомоги для цьогорічної реконструкції України. Про це повідомила голова французького МЗС Катрін Колонна під час Конференції з відновлення України, що відбувається у Лондоні.

За словами очільниці МЗС, кошти використають для аварійної реконструкції критичної інфраструктури, медичного обладнання та, у разі необхідності, енергетичних обʼєктів в очікуванні наступної зими.

Також політик зазначила, що Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні, який, зокрема, включатиме гуманітарну допомогу.

«Наше зобов'язання підтримувати відновлення України - це також сигнал, який ми посилаємо Путіну: сигнал про те, що ми підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно, і що він не зможе нас перечекати. Це сигнал, який має переконати Росію в тому, що вона зайшла в глухий кут і має негайно припинити свою агресію. Для досягнення цієї мети Франція готує багаторічний пакет цивільної допомоги Україні, який включатиме гуманітарну допомогу, допомогу для підтримання економічної та фінансової стабільності», – сказала Колонна під час виступу на конференції.

Міністр пояснила, що він складатиметься переважно з грантів, щоб уникнути збільшення навантаження на публічні фінанси України.

Нагадаємо, Франція змінила позицію та має намір підтримати вступ України до НАТО після завершення війни з Росією.

До слова, уряд Японії ухвалив рішення надати фінансову допомогу сумою $5 млн для допомоги мешканцям населених пунктів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Японський уряд має намір надати продовольство, воду, а також предмети гігієни та медикаменти через міжнародні організації, включаючи Всесвітню продовольчу програму та Дитячий фонд ООН.

Теги: Франція гуманітарна допомога гроші

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