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Україна отримає від Японії $5 млн екстреної допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримає від Японії $5 млн екстреної допомоги
Фінансову допомогу спрямують на допомогу мешканцям населених пунктів, які постраждали від підриву ГЕС
фото з відкритих джерел

Японський уряд має намір надати Україні продовольство, воду, предмети гігієни та медикаменти

Уряд Японії ухвалив рішення надати фінансову допомогу сумою $5 млн для допомоги мешканцям населених пунктів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що про відповідне рішення оголосив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мацуно Хірокадзу на пресконференції у вівторок, 20 червня.

Японський уряд має намір надати продовольство, воду, а також предмети гігієни та медикаменти через міжнародні організації, включаючи Всесвітню продовольчу програму та Дитячий фонд ООН.

Нагадаємо, уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових £16 млн гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків затоплень, спричинених руйнуванням Каховської дамби. Додаткові кошти є доповненням до існуючого зобов’язання у розмірі £220 млн, оголошеного минулого року.

За словами британського уряду, ця допомога є визнанням зростаючих потреб по всій Україні, в тому числі в районах, що постраждали від руйнування дамби в Новій Каховці.

Раніше Швеція відправила Україні 250 міношукачів, щоб допомогти подолати наслідки підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

До слова, після підриву росіянами греблі Каховської гідроелектростанції у водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей окремі показники значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми. Повністю гігієнічним нормам не відповідають щонайменше 30% проб води.

Зокрема, з 579 проб нормам не відповідають 185. Найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано в Одеській області.

Теги: Японія гуманітарна допомога Каховська ГЕС

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