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Українці накопичили понад вісім мільйонів боргів: що відомо

glavcom.ua
Українці накопичили понад вісім мільйонів боргів: що відомо
Майже чверть усіх боргів – 24,6% – складає стягнення коштів на користь держави
фото з відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення РФ кількість заборгованостей в Україні збільшилась на 615 тисяч

Від початку повномасштабної війни кількість заборгованостей в Україні збільшилась на 615 тисяч. Загалом же кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників вже перевищує 8 мільйонів.

Так, наразі чисельність боргів перетнула межу 8 млн, тоді як у лютому 2022-го їх нараховувалося 7,44 млн
Так, наразі чисельність боргів перетнула межу 8 млн, тоді як у лютому 2022-го їх нараховувалося 7,44 млн
фото: Опендатабот

Як розповіли аналітики з Опендатабот, майже чверть усіх боргів – 24,6% – складає стягнення коштів на користь держави. Їх зафіксовано майже 2 мільйони.

Також українці мають багато боргів через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху – 21,4%, або понад 1,726 мільйона.Трохи менше боргів накопичено за несплату адміністративних штрафів – 18,4%, або 1,483 мільйона. Майже стільки ж – в рамках стягнення коштів: 18,3%, або 1,471 мільйона.

За комунальні послуги українці накопичили майже 630 тисяч боргів (7,8%). За аліменти – майже 204 тисячі (2,5%). При цьому остання категорія, підкреслили аналітики, за час війни зросла на 5%.

За що боргують українці
За що боргують українці
фото: Опендатабот

Нагадаємо, Кабмін 18 квітня 2023 року ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій».

До слова, у Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пояснили необхідність підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів.

 

Теги: українці борг гроші

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