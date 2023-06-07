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Українці можуть втратити статус внутрішньо переміщеної особи: озвучено причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці можуть втратити статус внутрішньо переміщеної особи: озвучено причини
У Мінреінтеграції розповіли, за яких умов переселенці можуть втратити свій статус внутрішньо переміщеної особи
фото з відкритих джерел

Переселенці можуть втратити статус внутрішньо переміщеної особи, якщо не з'являться упродовж 10 днів в органи соціального захисту

В Україні статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) дозволяє громадянам, які залишили свої оселі через бойові дії, отримувати державну допомогу. Однак його можна втратити за певних умов.

Як зазначають у Мінреінтеграції, переселенці можуть втратити статус внутрішньо переміщеної особи, якщо не з'являться упродовж десяти днів в органи соціального захисту населення після проведення перевірки за новим місцем проживання.

Втратити статус ВПО можна за таких умов:

  • якщо громадяни зі статусом ВПО виїхали за кордон;
  • якщо внутрішні переселенці повернулися у свої домівки;
  • якщо громадяни своєчасно не поінформують органи соцзахисту про зміну свого фактичного місця проживання.

Як перевіряють переселенців? 

Соціальні служби мають право на здійснення перевірки внутрішньо переміщених осіб щодо неправомірного отримання держдопомоги лише за однієї умови. Йдеться про наявність такої підозри.

Водночас територіальні органи соцслужб повинні заздалегідь попереджати переселенців про намір відвідати їх з метою перевірки. Як зазначили у відомстві, працівники соцслужб мусять робити попередження, адже неприпустима жодна дискримінація внутрішніх переселенців.

«Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна», – наголошують у Мінреінтеграції.

Якщо упродовж 10 днів людина не прибула в орган соцзахисту для проходження ідентифікації, буде припинене надання допомоги на проживання вже з наступного місяця. Гроші за період, коли виплату було припинено, не повернуть. Поновити виплати можна на наступний місяць тільки після належного проходження ідентифікації. Йдеться про кошти на проживання у розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дітей чи особу з інвалідністю.

Зміни в допомозі

Раніше в уряді заявили, що розглядають можливе переформатування надання допомоги на проживання внутрішнім переселенцям. Її планують зробити більш адресною. Причиною часткового згортання програми допомоги ВПО є дефіцит коштів, передбачених на такі видатки бюджетом.

Нагадаємо, Київ, Дніпро та Харків очолюють рейтинг міст за кількістю переселенців. Про це повідомляє «Чесно» за даними міських рад. Лідером за кількістю ВПО є столиця – тут зареєстровано приблизно 380 тис. переселенців. Майже вдвічі менше проживає наразі у Дніпрі, а саме 175 тис. осіб. Замикають п’ятірку міст за кількістю ВПО Харків, Запоріжжя та Одеса: саме східні та південні обласні центри наразі мають найбільше зареєстрованих переселенців.

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Теги: Міністерство ТОТ та ВПО гроші переселенці

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