Франція змінила позицію щодо підтримки членства України в НАТО – ЗМІ

Франція досі не підтримувала вступ України до Альянсу та була в цьому солідарна зі США та Німеччиною

Франція змінила позицію та має намір підтримати вступ України до НАТО після завершення війни з Росією. Про це пише Le Monde.

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За даними французького видання, на засіданні Ради оборони країни, яке відбулося 12 червня в Єлисейському палаці розглядалася можливість приєднання України до НАТО.

Le Monde звертає увагу, що Франція досі не підтримувала вступ України до Альянсу та була в цьому солідарна зі США та Німеччиною. Тепер же позиція Парижу стала ближчою до Польщі, Литви, Латвії та Естонії, які виступають за членство України.

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«Французька позиція тепер ближча до польської, ніж до німецької», – підтверджує іноземний дипломат.

Зазначається, що Франція збирається відстоювати перспективу вступу України до НАТО, аби спробувати посадити Москву та Київ за стіл переговорів. Саме такому підходу зараз нібито віддає перевагу Париж під час дискусій між союзниками напередодні саміту Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Також Столтенберг повідомив, чи отримає Україна запрошення до Альянсу на липневому саміті НАТО.

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До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни-члени НАТО можуть погодитися прибрати певні перешкоди на шляху до приєднання України до військового альянсу.