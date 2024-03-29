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Франція передаватиме Україні списане озброєння

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Франція передаватиме Україні списане озброєння
«Замість того, щоб викидати цю зброю та обладнання на смітник, ми віддаємо їх українській армії»
фото з відкритих джерел

Обороноздатність Франції не послаблюється, оскільки озброєння, яке передається Україні, є списаним

Франція передаватиме Україні списане озброєння, яке вивільнюється через програму переозброєння армії. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Так французький міністр відповів на запитання журналіста про те, як він реагує на критику щодо передачі озброєння зі складу Збройних сил Франції до України, що послаблює безпеку Франції. Лекорню зазначив, що передача озброєння ніяк не впливає на національну безпеку, оскільки озброєння, яке передається, є списаним.

Окрім того, міністр оборони Франції додав, що озброєння, яке Україна отримує сьогодні, потрапляє до категорії списаного, оскільки броньовані бойові машини AMX-10RC замінюються на сучасніші EBRC Jaguar, а VAB – на VBCI. «Замість того, щоб викидати цю зброю та обладнання на смітник чи віддавати іншим країнам, ми віддаємо їх українській армії. Але повторюю: обороноздатність від цього не погіршується», – наголосив він.

Лекорню також зазначив, що зброя, яка передається зі складу Збройних сил Франції, найближчим часом буде поповнена, оскільки країна виділяє великі інвестиції для розширення її виробництва.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Також Президент Франції Емманюель Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні України з росією. Деякі з них передбачають прямі зіткнення з російськими військами. ЗМІ пишуть, що ці сценарії можуть призвести до різного ступеня ескалації війни, а деякі з них залишаються малоймовірними.

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Теги: міністр зброя інвестиції Україна озброєння Франція

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