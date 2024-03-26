Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні в Україні – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні в Україні – ЗМІ
Макрон заявляв, що не виключає введення своїх військ для допомоги Україні у війні з РФ
фото з відкритих джерел

Серед варіантів – участь французьких військ у бойових діях поруч з українцями

Президент Франції Емманюель Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні України з росією. Деякі з них передбачають прямі зіткнення з російськими військами. Про це пише Le Figaro, яке цитує Lci.

Згідно з першим сценарієм, Франція може відкрити на території України заводи з виробництва й обслуговування зброї.

Другий сценарій передбачає участь французьких військових у навчанні й розмінуванні.

Третій сценарій стосується захисту міста Одеса. Згідно з ним, там можуть розмістити французьких військових, які розгорнуть системи ППО, зокрема, задля захисту «зернового коридору».

Зазначимо, раніше Макрон припускав, що впродовж найближчого року він буде змушений «відправити частину своїх людей в Одесу».

Четвертий сценарій пропонує використовувати французькі війська, щоб полегшити для української армії виконання інших завдань на інших ділянках фронту. Зокрема, згідно із цим сценарієм французькі військові можуть захищати кордон із Білоруссю.

П'ятий сценарій передбачає «протистояння в окопах», тобто участь французьких військ у бойових діях поруч з українцями.

Також ЗМІ пишуть, що ці сценарії можуть призвести до різного ступеня ескалації війни, а деякі з них залишаються малоймовірними.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, наразі Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення. 

Раніше міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю російському державному пропагандистському агентству «Тасс» заявив, що відправлення військ НАТО в Україну загрожує Третьою світовою війною.

Читайте також:

Теги: війна Франція Еммануель Макрон військові НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська зробила невтішний для України прогноз
Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю
24 березня, 16:37
Зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ: яка ситуація з електроенергією у Харкові
Зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ: яка ситуація з електроенергією у Харкові
24 березня, 16:03
Ідею запровадження електронних повісток було заполітизовано, вважає обранець від «Слуги народу» Федір Веніславський
Силовики матимуть бронь, а священники…? Веніславський – про нові деталі проєкту мобілізації Інтерв’ю
24 березня, 15:00
Бенедетта Берті виступила по відозв'язку
НАТО допоможе Україні перемогти, – представник Альянсу
22 березня, 13:45
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне
Окупанти різко зменшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
21 березня, 19:23
Локально наша задача зараз – збереження української держави
Україні треба пережити період світової турбулентності, який тільки починається
19 березня, 16:12
Президент країни-агресорки РФ чітко заявив про те, що хоче бачити військових на керівних державних посадах
«Заповіт» Путіна: диктатор вирішив, кому передасть Росію
6 березня, 20:57
Росіяни показали майстер-клас зі швидкого будівництва фортифікацій
Нам треба вчитися у ворога
5 березня, 11:15
Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів
Ще одна країна ЄС виділить €200 млн на закупівлю боєприпасів для України
28 лютого, 17:53

Політика

Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні в Україні – ЗМІ
Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні в Україні – ЗМІ
«Ядерні ризики зростають». Міністр оборони розповів, який план має Британія
«Ядерні ризики зростають». Міністр оборони розповів, який план має Британія
Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву
Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву
Теракт у «Крокус Сіті». Лукашенко вставив свої п’ять копійок
Теракт у «Крокус Сіті». Лукашенко вставив свої п’ять копійок
Посол РФ влаштував демарш польській владі через проліт ракети: МЗС крани готує реакцію
Посол РФ влаштував демарш польській владі через проліт ракети: МЗС крани готує реакцію
Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія зняла вину з ІДІЛ і звинуватила Україну
Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія зняла вину з ІДІЛ і звинуватила Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
55K
Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли
43K
Поки не Київ. Джерела Кремля розповіли, яке місто планує відібрати Путін
16K
Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни
7650
Український посол у Ватикані пояснив, чому Папа Римський не спішить до України
4881
Теракт у «Крокус Сіті». Лукашенко вставив свої п’ять копійок

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Вчора, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Вчора, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Вчора, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
24 березня, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
24 березня, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
24 березня, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua