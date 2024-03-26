Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні в Україні – ЗМІ

Макрон заявляв, що не виключає введення своїх військ для допомоги Україні у війні з РФ

Серед варіантів – участь французьких військ у бойових діях поруч з українцями

Президент Франції Емманюель Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні України з росією. Деякі з них передбачають прямі зіткнення з російськими військами. Про це пише Le Figaro, яке цитує Lci.

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Згідно з першим сценарієм, Франція може відкрити на території України заводи з виробництва й обслуговування зброї.

Другий сценарій передбачає участь французьких військових у навчанні й розмінуванні.

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Третій сценарій стосується захисту міста Одеса. Згідно з ним, там можуть розмістити французьких військових, які розгорнуть системи ППО, зокрема, задля захисту «зернового коридору».

Зазначимо, раніше Макрон припускав, що впродовж найближчого року він буде змушений «відправити частину своїх людей в Одесу».

Четвертий сценарій пропонує використовувати французькі війська, щоб полегшити для української армії виконання інших завдань на інших ділянках фронту. Зокрема, згідно із цим сценарієм французькі військові можуть захищати кордон із Білоруссю.

П'ятий сценарій передбачає «протистояння в окопах», тобто участь французьких військ у бойових діях поруч з українцями.

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Також ЗМІ пишуть, що ці сценарії можуть призвести до різного ступеня ескалації війни, а деякі з них залишаються малоймовірними.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, наразі Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення.

Раніше міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю російському державному пропагандистському агентству «Тасс» заявив, що відправлення військ НАТО в Україну загрожує Третьою світовою війною.