Зеленський: ЗСУ можуть досягти вразливості російської системи своєю зброєю

Зеленсьикй: «Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі»

Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський після серії ударів по російських нафтопереробних заводах.

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«Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. Я дякую Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую й нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили», – сказав очільник України.

«Бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі», – наголосив президент.

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Зеленський також підкреслив, що на удар по Одесі, який забрав 21 життя, «обов’язково будуть Росії відповіді в суто військовому плані».

Нагадаємо, що вранці 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області.

Раніше у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Також зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

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Місцеві мешканці повідомили про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття.

Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.