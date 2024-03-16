Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський: ЗСУ можуть досягти вразливості російської системи своєю зброєю

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський: ЗСУ можуть досягти вразливості російської системи своєю зброєю
фото: скріншот

Зеленсьикй: «Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі»

Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі. Про це у вечірньому відеозверненні  сказав президент Володимир Зеленський після серії ударів по російських нафтопереробних заводах.

«Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. Я дякую Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую й нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили», – сказав очільник України.

«Бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі», – наголосив президент.

Зеленський також підкреслив, що на удар по Одесі, який забрав 21 життя, «обов’язково будуть Росії відповіді в суто військовому плані».

Нагадаємо, що вранці 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області. 

Раніше у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Також зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Місцеві мешканці повідомили про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття.

Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Читайте також: Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
Теги: росія влада Україна Володимир Зеленський укриття завод обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плани Путіна не було втілено у життя
Мета російської «спецоперації» зазнала нищівної поразки
26 лютого, 15:57
Швеція може погодити передачу винищувачів Gripen в Україну за однієї умови
Швеція може погодити передачу винищувачів Gripen в Україну за однієї умови
17 лютого, 03:45
Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро попри санкції – ЗМІ
Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро попри санкції – ЗМІ
26 лютого, 23:10
Тривають перемовини, щоби якнайшвидше звільнити всіх українців, які потрапили до російської неволі й перебувають там у надзвичайно важких умовах
Росія розповсюджує у соцмережах списки полонених, яких Україна нібито не хоче забирати
25 лютого, 12:03
Блокада польсько-українського кордону, з невеликими перервами, триває від початку листопада минулого року
Польські перевізники відновлять протести на кордоні: названо дати
26 лютого, 09:31
В Одесі внаслідок ворожого удару загинуло ще одне немовля
Одеса: в обіймах загинули ще одна мама з немовлям
3 березня, 09:59
Зеленський та прем'єр-міністр Греції дали пресконференцію
Україна та Греція готують угоду про гарантії безпеки
6 березня, 17:54
ЗСУ просунулися на північний захід від Бахмута: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на північний захід від Бахмута: аналіз ISW
12 березня, 05:20
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Україна не повинна капітулювати
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
10 березня, 10:30

Події в Україні

Кулеба висловився про затримку допомоги Вашингтона Києву
Кулеба висловився про затримку допомоги Вашингтона Києву
Зеленський: ЗСУ можуть досягти вразливості російської системи своєю зброєю
Зеленський: ЗСУ можуть досягти вразливості російської системи своєю зброєю
Юрій Ігнат більше не речник Повітряних Сил – Олещук
Юрій Ігнат більше не речник Повітряних Сил – Олещук
На Закарпатті військовий не повернувся з лікування на службу та отримав покарання
На Закарпатті військовий не повернувся з лікування на службу та отримав покарання
Буданов оцінив рейд добровольців до Росії
Буданов оцінив рейд добровольців до Росії
ЗСУ зупинили на Сумщині дві групи диверсантів – Генштаб
ЗСУ зупинили на Сумщині дві групи диверсантів – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
13K
Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
5785
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
4432
«Бавовна» у Росії, Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні: головне за ніч
4141
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі
3522
Безпілотники атакували об'єкт, що входить до нафтопроводу «Дружба»

Новини

«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Сьогодні, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Сьогодні, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Сьогодні, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua